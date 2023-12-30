Эксклюзивный прогноз погоды на январь: середина зимы будет не простой

Треть зимы позади, первый месяц действительно оказался зимним: были и морозы, и снегопады, и вьюги, и оттепели. Но время идет, солнце поднимается все выше над горизонтом, световой день после 22 декабря, день зимнего солнцестояния, уже увеличился в среднем на 5 минут. Кстати, нынешняя зима по календарю длиннее одного дня, потому что грядущий 2024 год является высокосным, в нем не 365 дней, а 366. И этот дополнительный день получил, как всегда, самый короткий месяц — февраль.

Какова погода в январе, первом месяце нового года и втором месяце зимы, выяснил ТСН.ua.

Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik .

Укргидрометцентр: Экстремальные морозы остались в прошлом

Как рассказал нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура в январе будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. В цифрах - от 0 до 4 градусов мороза, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - от 0 до 2 тепла. Это на 3-5 градусов холоднее, чем было в декабре.

"Январь - середина зимы, один из двух самых холодных месяцев года, с ним в этом конкурирует только февраль, - отметил Анатолий Прокопенко, - Декабрь оказался теплым, в январе средняя температура будет ниже. Первая половина месяца ожидается достаточно теплой, с плюсовыми температурами днем. Впрочем, январь - это не только снег и мороз, но и сильный ветер, метели, оттепели, во время них - ночной гололед, густой туман. Всего этого будет достаточно в ближайшие три декады".

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет 41,9 градусов мороза (Черкасская и Луганская области). В большинстве областей Украины бывало не более 27 градусов мороза, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей и в Карпатах - 39 градусов мороза, на побережье Крыма - минус 22 градуса.

Абсолютный максимум температуры - 18 градусов тепла, в Крыму +21 градус.

Анатолий Прокопенко уточнил: экстремальные минусовые температуры, которые длились по 10-12 дней, фиксировались около 15 лет назад, то есть из-за постепенного изменения климата периоды долгих значительных похолоданий остались в прошлом. Но это не значит, что в январе совсем не будет морозов, их ненадолго могут принести холодные воздушные массы с севера, хотя вероятность такого невелика.

Осадков в январе в среднем по Украине выпадет немного меньше, чем в декабре - всего 32-43 мм, что в пределах нормы. Однако в восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в горах Крыма снега навалит до 78 мм, в Карпатах местами до 100 мм, или несколько больше нормы.

В пересчете на "чистый" снег это от 30 до 40 см в среднем по стране, 75 см - на востоке, части западных областей и в Крыму и до одного метра в Карпатах. То есть лыжникам этой зимой будет где покататься, снег не растает, потому что средняя по январю температура ожидается минусовой.

Погодные сайты: Тепло, мокро, снежно

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что январь в Украине окажется достаточно теплым и почти без снега. Однако в северных и части восточных областей под конец месяца ожидаются сильные метели и умеренные морозы.

Запад

Закарпатцы, похоже, зимы в январе не дождутся, разве где-то высоко в горах. Действительно, нельзя же считать зимней температуру +2-8 градусов днем и 0-2 градуса мороза ночью, и незначительные дожди с мокрым снегом. К остальным жителям западных областей - это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая - зима придет после 12-15 января. А до того будет царить теплая пасмурная погода с частыми дождями с мокрым снегом. Днем ожидается +3-8 градусов, ночью от +2 до -2.

Вторая половина января должна быть холоднее, но без больших морозов, максимум -2-3 градуса днем и до -5 ночью. Дней с осадками - это дожди и мокрый снег (именно так, а не мокрый снег с дождем) - прогнозируется много, почти ежедневно что-то с неба будет капать и сыпаться. То есть постоянная гололедица гарантирована.

Север

В северных областях - это Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская, Сумская - первая декада января ожидается теплой, с температурами +3-4 градуса днем и около 0 градусов ночью. На Волыни, Ривненщине и Житомирщине осадков немного, дожди с незначительным мокрым снегом. А вот к черниговцам, сумчанам и жителям Киева и области 4-5 января может прийти настоящая зима: повалит сильный снег, похолодает до -4-6 градусов днем и до -8 ночью. "Зимняя сказка" закончится быстро, уже через несколько дней снег растает под давлением теплого воздуха с юга.

Вторая половина января ожидается морозной. На Волыни и Ривненщине будет теплее, чем в остальных регионах: днем минус 1-2 градуса, ночью минус 3-4 градуса, иногда будет снежить, но не сильно. Самая холодная погода прогнозируется на Черниговщине и Сумщине: днем до -4 градусов, ночью до -8. А где мороз, там и снег, с 20 по 26 января его здесь выпадет много, более полуметра, а местами и больше. Увидят в эти дни снежные заносы также жители Житомирской, Киевской областей и Киева. Здесь снега выпадет меньше, но также достаточно, чтобы было из чего налепить снеговиков и покататься на лыжах и санках. Под конец месяца морозы во всех северных областях ослабнут до 1-2 градусов, но оттепели не ожидаем, настоящая зима продолжится до февраля.

Центр

В центре страны - это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская области - зима тоже мало будет напоминать о себе почти две недели. Плюсовая температура от 4 до 8 градусов тепла днем и +1-2 градусов по ночам удержится до Старого Нового года (14 января). А вот в дальнейшем почти до конца месяца воцарятся морозы, пусть и небольшие, от -1-2 градусов днем до -3-5 градусов ночью. Ближе к февралю потеплеет до 0 градусов.

С осадками будет по-разному: Днепропетровщина окажутся в январе самой сухой, а Полтавщина - наиболее заснеженной. Ожидается, что 3-4 января на родину Гоголя и Котляревского дойдут остатки циклона с севера, это здесь будет первый снегопад в новом году. Второй, гораздо более сильный снегопад на Полтавщине может быть с 21 по 24 января. В остальных областях интернет-синоптики "видят" дождь с мокрым снегом, который будет выпадать почти ежедневно.

Восток

В трех восточных областях - это Харьковская, Донецкая и Луганская - погода будет значительно отличаться. На Харьковщине она ожидается почти такой, как на Полтавщине: теплой в первой половине месяца и холодной во второй, с двумя волнами снегопадов 3-4 и 21-24 числа. Однако морозы здесь окажутся сильнее на 1-2 градуса, а солнечных дней будет больше, особенно в конце января.

Жители Донецкой и Луганской области будут наслаждаться теплом в первые две недели января и не очень мерзнуть во второй его половине. Ведь температура сначала будет колебаться от +3-9 градусов днем до +1-2 ночью, затем снизится до 0-1 градусов мороза днем и 1-3 мороза ночью. На Луганщине не только не будет снежить, но и мало дождя, больше половины дней в январе будут солнечными или с переменной облачностью. Весь дождь с мокрым снегом достанется Донбассу - почти три недели подряд дончанам придется носить с собой зонтики. Зато в качестве бонуса - три солнечных дня 29-31 января.

Юг

Если в других регионах зима в январе не холодная, то на юге она просто отсутствует. В первой половине месяца в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях дневная температура ожидается +7-10 градусов, в Крыму +12 градусов, ночная +2-6 градусов, в Крыму до +8. Вторая половина января будет прохладнее, но днем морозов не прогнозируется, самая низкая температура +1 градус. Ночью возможен морозец до двух градусов ниже нуля. Исключения - Запорожская область и Крым, в области ночные морозы достигнут 5 градусов, а в автономии их не будет вовсе.

Очевидно, что настоящего снега при таких высоких температурах ожидать не стоит, а вот дожди будут, пусть незначительные, но частые, иногда с мокрым снегом. Меньше всего погожих дней будет в Крыму - всего семь, больше всего - на Николаевщине - двенадцать. В остальные дни зонтик, дождевик окажутся уместными.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов сходны: январь ожидается без сильных длительных морозов, но с большим количеством дней с осадками.

Напомним, украинцев предупредили об опасности пребывания на льду.

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