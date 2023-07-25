Экскурсия в Варшаву и Жешув: зачем Путин и Лукашенко пугают Польшу "вагнеровцами"

США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Так в Госдепе ответили на шизофреническое заявление Лукашенко, что "вагнеровцам" очень хочется сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув.

И в Варшаве, и в Киеве, и в Вашингтоне поняли скрытый подтекст этого заявления, сделанного белорусским диктатором, который приехал на поклон к кремлевскому "фюреру" в Санкт-Петербург. Особенно на фоне переброски "вагнеровцев" в Беларусь после неудачной попытки мятежа, похода Пригожина на Москву и заявлений о необходимости захвата Сувалкского коридора.

В Кремле кричат, что Польша хочет захватить Беларусь. Впрочем, в этих заявлениях нет ничего нового, как и в маниакальных словах Путина, что Сталин якобы подарил Польше какие-то территории. Интересно другое: какова цель этой дезинформационной кампании? Снова устроить очередной миграционный кризис на границе с Польшей и странами Балтии, чтобы дестабилизировать НАТО? Или настоящая цель – это наступление на Украину с севера?

ТСН.ua отслеживал хронологию развития этой дезинформационной кампании Кремля, которая на днях получила новый поворот, и разбирался, чего стоит ожидать дальше.

"Подарки" Сталина: зачем Путину Польша

В последнее время в Москве и Минске много говорят о Польше, причем на самом высоком уровне. И началось это не вчера, а несколько месяцев тому назад. Речь не об уже заезженной пропаганде типа: "Польша хочет присоединить западные украинские регионы". Хотя и об этом не забывают. В конце мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "Польша уже переходит к захвату украинских территорий на западе".

"Ярким подтверждением стал визит в Киев польского президента (в мае — ред.), а также его заявления, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать (на самом деле речь идет о намерении заключить соглашение о совместном погранично-таможенном контроле — ред.)", — сказал Патрушев.

Тогда же почти синхронно с Патрушевым пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков заявил, что Польша всегда была враждебна России, когда не была в ее составе. А так Песков комментировал слова бывшего министра обороны Польши о возможном участии в боевых действиях в Беларуси: "Польша – это враждебное для нас государство. Польское руководство буквально заходит в истерики и русофобию".

Однако, пожалуй, наиболее шизофреническое заявление в мае сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, потребовав в Польше $750 млрд репараций и возвращение "приобретенных по итогам Второй мировой территории". А позже он же заявил, что Польша и Литва приготовили 25-тысячное войско для оккупации запада Украины: "Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны".

После неудачного мятежа Пригожина и передислокации вагнеровцев в Беларусь обмен ударами между Москвой и Варшавой вышел на новый уровень. В пятницу, 21 июля, на заседании своего Совбеза Путин, как всегда извращая историю, заявил, что западные территории Польши — это "подарок Сталина". А вот еще об одном "подарок Сталина", таком как пакт Молотова-Риббентропа о разделе Польши, Путин почему-то не упомянул. В принципе, здесь нечему удивляться. Стоит вспомнить, как кремлевский "фюрер" неоднократно говорил, что Украину создал Ленин, а большевики "нарезали" ей российские территории.

В ответ на эти слова Польша вызвала на ковер российского посла, а премьер Матеуш Моравецкий напомнил Кремлю, что Сталин был военным преступником, виновным в смертях сотен тысяч поляков. Однако на этом Путин не остановился. В преддверии многодневного визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию он обвинил Польшу в подготовке нападения на Беларусь, угрожая, что это будет означать агрессию и против РФ в рамках Союзного государства, поэтому будет ответ всеми имеющимися средствами.

Есть ли чего бояться: готовят нападение на украинские АЭС?

Уже почти месяц в Польше на всех медиа-площадках всерьез обсуждают возможность российских провокаций на польско-белорусской границе с использованием наемников террористической группировки "Вагнер". По данным мониторингового проекта "Белорусский Гаюн" в Telegram, в воскресенье, 23 июля, на территорию Беларуси прибыла уже десятая колонна "вагнеровцев".

CNN, ссылаясь на спутниковые фото, сообщал, что в лагере "Цель" (в 100 км от Минска — ред.), где разместились "вагнеровцы" в Беларуси, стало больше техники и палаток для проживания личного состава. Sky News позже добавил, что спутниковые снимки также свидетельствуют о наличии у наемников около 300 единиц военной техники, хотя ранее российская и белорусская пропаганда врали, что "вагнеровцы" переходят в Беларусь без оружия. Однако следует добавить, что, по данным американского Института изучения войны, пока "вагнеровцы" в Беларуси не вооружены механизированной техникой.

В репортаже France 24 жителя пограничных польских сел и городков по прибытии "вагнеровцев" в Беларусь начали слышать странные пугающие звуки самолетов, вертолетов и автоматных очередей. Журналистам местные рассказали, когда что-то в Беларуси на границе с Польшей поднимается в небо, у них дрожат окна. Все боятся и говорят, что что-то обязательно произойдет, что война перевернется из Украины в Польшу.

По словам Михала Марека, директора Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша), каких-либо серьезных соцопросов в Польше относительно возможной угрозы со стороны "вагнеровцев" из Беларуси не было. Однако в СМИ появлялась информация, что в некоторых селах, которые находятся рядом с белорусской границей, люди реально обеспокоены и находятся в напряжении.

"Но, стоит помнить, что они постоянно живут в моменте миграционного кризиса со стороны Беларуси. Говоря о польском обществе в целом, понятно, что люди слышат из СМИ, что есть такая тема, но это не вызывает какого-то серьезного возмущения или обеспокоенности. У нас есть понимание, даже как там 5 тыс.". польских властей есть понимание, что Москва и Минск могут готовить гибридную провокацию. То есть, мы это серьезно воспринимаем, но именно как угрозу провокации, а не какого-то реального наступления "вагнеровцев" или что-то такое. говорит ТСН.ua Михал Марек.

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В течение этой недели, по информации белорусского Минобороны, проходят совместные с "вагнеровцами" учения белорусской армии и сил МВД на полигоне "Брестский" на границе с Польшей. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тыс. "вагнеровцев". По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, задекларированная цель – это 10 тыс. Впрочем, сейчас их там нет.

"Провокации они безусловно могут устраивать. Это одна из их задач пребывания там: постоянно нервничать своих соседей, членов ЕС и НАТО. В частности, отвлекать на северную границу украинские силы и средства. Если серьезно говорить об угрозе, — это будет абсолютно суицидальный акт со стороны "вагнеровцев" и тех, кто к ним присоединится. Их сил недостаточно".

Украинские эксперты и военные прямо говорят, что враг не забыл попытки захвата Ровенской и Хмельницкой АЭС. Что касается первой, то для этого и могут быть использованы "вагнеровцы" (плюс белорусские военные, которые до этого отказывались открыто участвовать в войне против Украины, однако некоторые вступали в ряды российских частных вооруженных формирований, к тому же, зачем сейчас "вагнеровцы" тренируют белорусских военных — ред.). Что касается Хмельницкой АЭС, она достаточно далеко от украинско-белорусской границы, поэтому, как и минувшей зимой, Россия может снова начать ракетными ударами уничтожать нашу критическую инфраструктуру.

Хотя командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев обещает: если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю, их будет ждать смерть. "Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ППК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил. На Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Кроме того, на вражеских". Наев.

Опять будут тестировать НАТО: что Путин и Лукашенко задумали по Польше

Но наибольшее беспокойство в Варшаве, да и в НАТО в целом, вызвало очередное шизофреническое заявление Лукашенко о том, что "вагнеровцы" вроде бы очень просят сходить на "экскурсию" в Варшаву и Жешув. Об этом белорусский диктатор сказал на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге, куда приехал на несколькодневный поклон с новой картой (первую карту белорусский диктатор со словами "я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь" демонстрировал Путину незадолго до 24 февраля 2022 г.).

Совершенно все поняли скрытый подтекст этого заявления. По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, эти вещи нужно рассматривать в комплексе, не столько в военно-практическом, сколько в информационно-психологическом аспекте.

"Понятно, что ядерное оружие (российское ядерное оружие, которое Путин перебросил в Беларусь — ред.) является очевидной угрозой. Если уже CNN начал об этом говорить (я, конечно, еще подожду подтверждения западных разведок), то с большой долей вероятности такая информация у американцев есть. ется тезис о возможности нанесения тактического ядерного удара по Жешуву, потому что это хаб для поставки оружия в Украину", — сказал ТСН.ua Евгений Магда.

Эксперт добавляет, что, с одной стороны, своей передислокацией "вагнеровцы", возможно, прикрыли момент размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси, так как на момент саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля — ред.) генсек Йенс Столтенберг говорил, что ни "вагнеровцев", ни ядерной. С другой стороны, никто точно не знает точного количества "вагнеровцев" в Беларуси. А у Пригожина есть медиагруппа "Патриот", которая может создать фейковую картинку: посадить в машины условных бомжей и завезти в Беларусь под видом "вагнеровцев".

По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, после слов Лукашенко об "экскурсии в Варшаву и Жешува", особенно после заявлений председателя комитета Госдумы Андрея Картаполова о том, что "вагнеровцев" отправили в Беларусь, чтобы захватить Сувальский коридор (на границе стран Балтии и Польши). льща сформирует новое военное инженерное подразделение. Кроме этого, Польша уже перебросила на свою восточную границу две дополнительные механизированные бригады — 12-ю и 17-ю. Одна будет расположена на новой базе в Кольно, другая — в Белой Подляске у границы с Беларусью.

Кроме того, по результатам Вильнюсского саммита НАТО, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в случае нападения его страну будут защищать около 100 тыс. натовских войск. Напомним, что в настоящее время несколько тысяч американский военный контингент уже находится в Польше. Также заявлялось о планах построить там военную базу США.

"США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Это еще один из многих безответственных комментариев Лукашенко", — ответил спикер Госдепа США Мэтью Миллер на слова белорусского диктатора об "экскурсии в Варшаву и Жешув".

Правда, непонятно, какой будет реакция НАТО, например, на очередной искусственно спровоцированный Москвой и Минском миграционный кризис. Ведь два года назад Альянс самоустранился, как от инцидента с ракетным взрывом в ноябре прошлого года, даже не запустив механизм статьи 4 Устава НАТО о консультациях союзников.