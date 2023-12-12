Экскурсия за 12 тысяч "зеленых": казначей лавры устроил шоу на границе

"Экстрим-тур "Загадочная Тиса": дорого и без гарантий. Так эту попытку пловцов добраться до Румынии прозвали сами пограничники.

Украинские пограничники задержали четырех нарушителей. Трое из них были в церковных одеждах.

В эксклюзиве ТСН.ua журналисты выяснили, кто придумал "хитроумную" схему незаконного пересечения границы.

Кем оказался батюшка

Он действующий клирик церкви московского патриархата, а раньше являлся протоиереем в казначействе Киево-Печерской Лавры. В общей сложности "паломников" было четверо, двое из них у московского батюшки взяли в аренду рясу, чтобы проскочить границу, ну и вдобавок заплатили за это по 4 тысячи долларов. И пока мужчины радовались, что вот-вот будут по другую сторону границы, маскарад только начинался, потому что оказалось, что и дельцы, обещавшие перевезти лжестарцев через границу, тоже липовые.

Подробности побега

Они покатали "новообращенных" лодкой по озеру Кагал и просто высадили их на противоположном берегу. Там уже пограничники и схватили псевдобатюшек. "Туристам" объяснили, что "Украина – не Молдова" и составили на них протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы.

Чтобы убежать, пытались переплыть реку

"Экстрим-тур "Загадочная Тиса": дорого и без гарантий. Так эту попытку пловцов добраться до Румынии прозвали сами пограничники. Попытка реально очень дорогая, об этом чуть позже. На этот раз "герои" фильма — двое закарпатцев. "Моржи" дважды пытались. погрузиться в стремительную реку, но в конце концов передумали рисковать жизнью, а, увидев пограничный наряд, попытались скрыться, но бесполезно, – рассказывают журналисты.

Уже после задержания мужчины рассказали, что за "беспрепятственный" побег они заплатили неизвестным безумные деньги. Один 4тыс долларов, а другой 8,5 тыс. долларов. За такую сумму им пообещали беспрепятственное пересечение украинско-румынской границы. На мужчин составлены админпротоколы, а вот "золотым помощникам" грозит уголовная ответственность.

К слову, ранее пограничники заявляли, что на границе ни день не обходится без задержания.

Сколько мужчин убежало за границу?

И чего только не насмотрелись пограничники за два года: мужчины переодевались в женщин, прятались в потаенных местах грузовиков, залезали в коробки и при этом платили сотни тысяч за пересечение границы, кто таких денег не имел — бежать пытался своими силами, кто лесом, кто по реке. Некоторые мужчины рассматривают нелегальное бегство в другую страну как единственный шанс избежать фронта. Только по данным иммиграционных властей Румынии, в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину 6200 украинских мужчин призывного возраста нелегально пересекли 600-километровую границу и получили в Румынии временное убежище.

Еще около 20 тысяч человек попали туда легально, получив разные льготы иногда за деньги, иногда нет – и решили больше не возвращаться. К слову, принимавшие решение бежать своими силами нередко погибали. Так, по неофициальным данным Украины, за последние 15 месяцев при попытке незаконного пересечения румынской границы погибли 90 человек: кто-то утонул в Тисе, кто-то замерз в горах.

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Напомним, на Закарпатье уклоняющий в четвертый раз "штурмовал" границу. Отчаяние на надувном матрасе собиралось "штурмовать" полноводную Тису.

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