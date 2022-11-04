Экс-министр энергетики объяснил, почему в Киеве и области сложная ситуация с электроэнергией

В Киеве и области из- за ракетных обстрелов России из четырех трансформаторов работает только один, и если его не выключать, он будет перегружаться, из-за чего также может выйти из строя.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков.

"В Киеве и области повреждено несколько опорных подстанций под высоким напряжением, где стоят очень мощные трансформаторы, которых нет. Поэтому сейчас вместо четырех работает один. Трансформатор стоит примерно 10-15 млн гривен и производится полгода. Это очень мощные аппараты. Если не отключать оставшийся, он будет перегружен и может выйти из строя. Один трансформатор работает, а нужно выполнять работу, нужно подключать другие, а чтобы их подключить, надо снять напряжение с работающего, то есть отключить, поэтому потребители остаются без электроэнергии", — объяснил он.

Какая ситуация с электроэнергией на Киевщине

Россия уже несколько раз нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Киевщины. В результате вражеских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева уже понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов.

В Киеве продолжаются стабилизационные отключения электричества. На днях ДТЭК обновил график отключения света в Киевской области. На ресурсе можно узнать, в какие из шести временных промежутков дома не будет электроснабжения.

В ОВА проинформировали, что из-за ракетных обстрелов российских военных существует угроза, что Киев может остаться без света до двух недель. Власти региона готовятся к такому сценарию. В частности, в Киевской области обустраивают стационарные пункты обогрева.

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