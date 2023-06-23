Экспериментальная терапия бойцов в Ровно дала неожиданный результат, поразивший даже медиков: в чем фишка

В госпитале на Ровенщине принялись внедрять канистерапию, четырехлапые лащяться, просят вкусненькое и всегда готовы пошалить. Сначала занятия со специально обученными собаками проводили в медучреждении экспериментально, а когда увидели, что у пациентов после общения с хвостатыми значительно улучшается психологическое состояние – внедрили в госпитале как терапию, говорится в ТСН.

Пока швейцарская овчарка Ройс, раненые бойцы которого прозвали Ростик, старательно выполняет команды, йорк Тортик разлегся и ютится в ожидании, чтобы ему почесали спинку и угостили вкусностями. Среди этих пушистых парней только одна девочка – двухлетняя Белла. Эти собаки – четырехлапые терапевты. Они в военном госпитале в Ровенской области помогают в реабилитации раненым.

Среди этих пушистых парней только одна девочка – двухлетняя Белла.

Сначала занятия проводились как эксперимент. “Американские ветераны нам рассказали, что у них такое введено, у них такое проводится психологическая работа пациентов с собаками. На сегодняшний день мы видим от нее эффект”, — руководитель госпиталя Андрей Буранчик рассказывает, как согласился на эксперемант.

В частности - улучшение настроения, увеличение активности пациентов, говорят медики. Поэтому принялись полноценно внедрять канистерапию. "Пациент, например, не улыбался, пациент был погружен в себя и видишь здесь улыбка, положительные эмоции, это для нас действительно большое достижение", — объясняет врач-психолог Галина Гапич.

На встречу с четырехлапыми терапевтами идут охотно. Проводят терапию волонтеры-специалисты со специально обученными, коммуникабельными псами. "Собака должна обладать определенными качествами и наоборот не иметь таких как агрессия к людям, к животным", — объясняет кинолог Виктория.

Занятия проходят непринужденно и весело в форме игры. “Это не панацея. Что это как пилюля, что вы увидели собачку и она сразу вас вылечила. Нет. Она раскрывает внутренние положительные эмоциональные моменты», – говорит руководитель проекта.

В госпитале на Ровенщине принялись внедрять канистерапию

Но как только через несколько недель общение с собаками повлияло на одного из бойцов ошеломило даже кинологиню. "Почти не общался с психологами, почти 3 месяца он был в госпитале и после первого занятия из-за собаку ему гораздо легче было, он сейчас очень активный образ жизни ведет", – говорит она.

Это разряжает, говорит 22-летний доброволец Роман из Днепра, получивший ранение в Донецкой области. Убеждает, что такие занятия, добавляют бодрости во время лечения. Снижение негатива при анкетировании заметили и другие бойцы. "Уровень напряжения в теле и уровень эмоционального напряжения, у некоторых снизился уровень боли", — рассказывает психолог Татьяна.

Теперь канистерапия в госпитале проходит дважды в неделю. Здесь рассуждают, как это направление развивать еще больше.

Между тем, на днях четырехлапая Белла, которая дарит позыв бойцам, и сама не находила места от радости - с ней удалось встретиться ее хозяину, его направили на лечение в этот госпиталь.

Напомним, что в Харькове на блокпосте служит пес-полиглот Джуки. Он очень рад находить взрывчатку, потому что его награждают игрой с любимыми мячиками.

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