Эксперт: европейцы поняли, что Россия – не надежный партнер, возвращения к российскому газу не будет

Эксперт отметил, что эта зима поставит точку в вопросе зависимости Европы от российского газа.

Европейцы уже окончательно поняли, что России нельзя доверять, она не надежный партнер. Особенно это касается экспорта энергоресурсов.

Об этом ТСН.ua рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"С каждым месяцем убежденность стран Европы двигаться вместе с Украиной – все больше растет. Все больше европейцев понимают, что возвращение к 2013 году – все больше к нулю. Понимают, что россияне – не надежный партнер. История с газовым вентилем, когда Россия начала крутить ее в разные стороны, европейцы, а в частности немцы, поняли, что россиянам нельзя доверять", – говорит эксперт.

По словам Ступака, даже в советские времена, какие бы ни были сложные политические отношения России с Европой и США, россияне понимали, что нефте и газопроводы – это табу, их нельзя использовать для шантажа.

"Путин все это, так сказать, "скомкал", труба стала для него политическим рычагом влияния. Когда европейцы перезимуют эту зиму, когда они перейдут на газ из Норвегии, Катара, Алжира, то не будет возвращения к российскому газу. Европейцы уже не вернутся к россиянам за газом. Россияне уже начинают носиться с этим газом. Но нет желающих брать этот газ и снова попадать в зависимость, никто этого уже не хочет", — резюмировал эксперт.

Газовый шантаж России и взрывы на "Северных потоках"

26 сентября стало известно о разгерметизации двух нитей первого "Северного потока" и одной — "Северного потока-2". Тогда в Кремле " не исключали возможности саботажа ". В Украине инцидент был назван "спланированным терактом и актом агрессии России против ЕС".

После взрыва газ несколько дней вытекал к Балтийскому морю.

Между тем, расследователи из Швеции заявляют, что "Северный поток" подорвали умышленно. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже.

Российский президент Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

В МИД Украины также предупредили, что Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток", чтобы ограничить поставки газа в Европу.

После ракетных обстрелов Россией объектов критической инфраструктуры в Украине министерство обороны Чехии заявило об усилении охраны таких объектов страны.

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