Эксперт назвал неожиданную причину и вероятную дату окончания войны: сколько осталось

Эксперт Александр Хара назвал вероятную дату окончания войны / © ТСН

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Как может измениться война и обстрелы Украины после вчерашней встречи нашей и российской делегаций в Стамбуле — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

«Встреча в Стамбуле не является переговорами, я называю ее симуляцией, поскольку переговоры предполагают определенную подоплеку, ситуацию, которая побуждает стороны», — говорит эксперт.

И продолжает: «Когда стороны готовы говорить серьезно и идти на уступки. Со стороны России нет желания идти на переговоры и такие уступки по нескольким причинам. Первая: США хоть и изменили свою позицию, но не собираются нам помогать так, как это было хотя бы при Байдене. Путин, конечно, рассчитывает расшатать единство между европейцами и американцами. Второй момент: они (россияне — Ред.) видят, что европейцы не способны на серьезное усиление помощи для Украины. Третье: они (россияне — Ред.) видят, что Украина устала и, конечно, хотят использовать это время».

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По оценкам Хары, россияне нарастили производство дронов.

«Институт исследования войны прогнозирует, что в ноябре оккупанты будут способны атаковать Украину двумя тысячами дронов за один раз. Даже если предположить, что эта цифра преувеличена и боевых дронов будет около тысячи, россияне будут давить на линии фронта и пытаться уничтожать инфраструктуру», — говорит он.

Будут готовиться к еще большей войне

При этом Александр Хара высказывает на первый взгляд несколько неожиданное мнение.

«До конца года или в начале следующего года теоретически возможно прекращение огня. Это может быть связано с тем, что оккупанты не могут достичь своих целей. Последнее совершенно очевидно. И второе, самое главное: накапливаются внутренние проблемы в РФ. Но прекращение огня может произойти только для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и накапливать силы и средства. Чтобы мобилизовать людей, готовить их не несколько недель и затем бросать в «топку» войны, а более-менее подготовленных. Это будет означать не путь к миру, а создание паузы перед следующим этапом еще большей войны», — говорит он.

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По словам Хары, по его мнению, сейчас вообще нет предпосылок для мирного соглашения.

«У нас диаметрально противоположные цели. Россия хочет уничтожить украинскую государственность, а мы на это не согласны, у нас есть силы, европейская поддержка», — отмечает эксперт.

Четыре варианта окончания войны

К этому он добавляет, что у любого конфликта, в том числе и военного, есть четыре варианта разрешения.

«Первый: поражение одной из сторон. Это не наш вариант и пока не российский», — уверен Александр Хара.

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По его словам, второй вариант — это компромисс.

«Стороны договариваются по поводу чего-то, что будет выгодно поддерживать обеим сторонам. Это не в нашем случае. Третий: одна из сторон понимает, что продолжение конфликта не принесет желаемого результата, а ресурсы тратятся. Но для Путина война — это выживание его режима, достижение геополитической роли. Из-за этого он готов уничтожать еще больше россиян, сделать Россию еще более зависимой от Китая. Четвертый: невозможность дальнейшего ведения войны. Например, из-за нехватки живой силы и техники, из-за экономических проблем, политической нестабильности. Например, когда Путин поймет, что дела плохи и нужно заканчивать. Это будет завершение войны на определенное время, пока он будет концентрировать ресурсы», — говорит Хара.

Также он уточняет: «Поэтому я осторожен в оценках. Теоретическая возможность может появиться в конце этого года или в начале следующего в условиях плохой экономики в России, в условиях, когда станет невозможным генерировать большие силы и средства».

Цель встреч в Стамбуле

При этом Хара отмечает, что встречи в Стамбуле имеют гуманитарный аспект.

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«Это вопрос возвращения пленных, политических заключенных и детей. Ради этого нужно ездить и встречаться», — говорит он.

По его оценкам, если в конце этого года или в начале следующего произойдет прекращение огня, то теоретически возможно и прекращение обстрелов. В противном случае это не будет считаться остановкой.

Какой может быть война в августе-сентябре

На этот вопрос Хара ответил нам так: «Россия слабее в энергетическом плане больше, чем мы. У нас уже есть и дроны, и ракеты, которые могут бить по их энергетике. Но и возможна такая опция, когда россияне постараются за несколько дней уничтожить большое количество наших энергообъектов. Ради коллапса. Но они понимают, что и у нас есть средства. Что касается фронта, то я не думаю, что что-то кардинально изменится в ближайшее время».

Резюмируя, Александр Хара выразил мнение, что накануне встречи в Стамбуле россияне не осуществили массированный обстрел столицы и другой территории Украины, возможно, потому, что не расценивают встречу как переговоры, а готовят удар на другие дни, чтобы поразить верифицированные цели в Украине.

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Ранее сообщалось о том, что пошло не так на переговорах Украины и России в Стамбуле.

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