Эксперт назвал самое перспективное направление фронта: именно там ВСУ уничтожат все достижения армии Путина

Успешное наступление украинских сил на южном направлении разрушит все стратегические достижения российской армии. В частности, речь идет об уничтожении базы Черноморского флота РФ.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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"В результате успешного наступления на южном направлении и выхода к побережью Азовского моря мы фактически разрушаем, как я уже говорил, все стратегические достижения. А это – и так называемый сухопутный крымский коридор, и обеспечение противника водой из северо-крымского канала, и фактическое преобразование Крыма с непотопляемого авианосца РФ на мишень для украинских сил и средств огневого поражения. Фактически речь идет об уничтожении базы Черноморского флота РФ. Они будут мишенями, и их удержать будет опасно для российского Черноморского флота. Собственно, по некоторой информации, речь идет о переведении ударных сил и средств ЧФ России из Крыма в порты северного Кавказа, которые сейчас контролируются Россией. Удержать Крым в такой ситуации будет очень сложно. Мы обнаружили уязвимость Крымского моста", - сказал эксперт.

По словам Грабского, когда все порты Крыма будут под огневым контролем Украины, для России удержать остров станет проблематичной ситуацией.

"Когда мы говорим о портах, если мы берем их под огневой контроль, то вопрос массового захода судов Россия не сможет себе позволить. Любое перемещение кораблей, которые будут представлять уязвимую мишень, можно будет очень сильно ограничивать. Таким образом, удержание Крыма становится для россиян чрезвычайно проблематичной ситуацией. Они ничего не смогут сделать на этом направлении. Потому что их морские подразделения просто неспособны обеспечить контрудары на этом направлении", - считает он.

Эксперт добавляет, что неудача на этом направлении станет для Кремля стратегическим поражением. Диктаторский режим, по его мнению, после этого станет очень ослабленным.

"Имея на своем вооружении противокорабельные ракеты (украинская армия — ред. ), можем влиять на находящегося на большом расстоянии противника, не подвергая опасности свои подразделения и ударные средства. И кроме того, надо понимать стоимость вооружения. Соотношение стоимости противокорабельных ракет против кораблей ЧФ несопоставимо. Таким образом, мы говорим о стратегическом поражении России на Черном море. Кремлевский режим может это пережить, но он будет очень ослаблен на этом направлении", - сказал Грабский.

Напомним, ранее сообщали, ожидать ли от оккупантов "жеста доброй воли".

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