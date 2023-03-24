Эксперт о тайне рандеву Путина в Мариуполь: "15 минут снимали затылок пенсионера за рулем"

Диктатор уехал в турне после решения МКС об ордере.
После решения МКС российский президент-диктатор Владимир Путин якобы уехал в турне по оккупированным территориям. Политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что это был не настоящий Путин.
Такое мнение эксперт высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
Тизенгаузен говорит, что высказал свое мнение, учитывая практически полное отсутствие охраны у диктатора и его свободное поведение.
По словам эксперта, глава Кремля приехал именно в Крым и Мариуполь, потому что "реально триггернул ордер". Мол, фюрер поездками показал, что, по сути, не боится никаких ордеров. Мол, он смел и велик.
"Непонятно, зачем 15 минут снимали затылок пенсионера за рулем, почему он ездил ночью — это странные вопросы, на которые я нашел ответ. Во-первых, ночью это происходило потому, что днем были бы хорошо видны все масштабы разрушений. Он должен был ехать за рулем Технологи Путина постоянно его сажают за руль, чтобы показать его дееспособность: смотрите, дед управляет автомобилем, все окей... Дрожащие руки, плохое состояние здоровья — только домыслы людей. дают чем-то порулить. Но, учитывая, что это ненастоящий Путин, нам все равно", — отметил политтехнолог.
Напомним, 19 марта российский диктатор посетил оккупированный Мариуполь. Там его поблагодарили за уничтожение города местные коллабораты и мародеры. Так, женщиной, которая благодарила Путина "за победу", оказалась Ирина Волосатова.
В Кремле заявили, что Путин посетил оккупированный Мариуполь, чтобы проконтролировать его восстановление. Мол, восстановление новых территорий – тема, которая круглосуточно находится под контролем президента.
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