Эксперт объяснил, какие цели преследует Россия, совершая провокации в Приднестровье

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" объяснил, какие последствия могут иметь провокации в так называемой "Приднестровско-Молдавской республике".

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

Так, по его словам, результатом провокаций в Приднестровье может быть паника в регионе. "Уже сейчас оттуда очереди в Молдову, а это дополнительная нагрузка от наплыва беженцев, а значит, дополнительные вызовы социального характера", — считает Герасимчук.

Кроме того, существует риск, что это подготовка к провокациям на складах вооружений в Колбасной, которыми может воспользоваться РФ, говорит заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма". Кроме чисто техногенных последствий, которые эти провокации могут повлечь за собой, Россия может ими воспользоваться как основанием для попыток усиления контингента. Собственно, даже потребность сухопутного коридора в Приднестровье можно оправдывать этими провокациями, добавляет эксперт.

В целом, говорит Герасимчук, можно говорить о трех целях в пользу которых играют события: дестабилизация Молдовы, попытки обвинить Украину в террористических атаках, а также сфабриковать очередное фейковое обоснование для усиления присутствия в Молдове и военных действий на юге Украины.

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Напомним, 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы возле так называемого Министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья. 26 апреля в так называемой "Приднестровско-Молдавской республике" неизвестные взорвали радиоцентр. Выведены из строя две мощнейшие антенны, которые транслировали российское радио.

Как выяснило Главное управление разведки Минобороны, эти взрывы были спланированной провокацией российских спецслужб. В то же время, так называемая "власть" непризнанной республики и Россия обвинила в провокациях Украину. В свою очередь время президент Республики Молдова Мая Санду заявила, что "взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона".

Приднестровье – квазигосударство, не признано ни одной страной мира. С полумиллиона жителей непризнанной республики не менее трети – имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.