Эксперт объяснил, почему именно сейчас РФ массированно обстреливает Украину: "В Кремле идет упорная борьба между двумя группами"

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что в Кремле сейчас идет упорная борьба между двумя группами, которые хотят полностью получить власть.

Об этом заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал в интервью ТСН.ua.

По его версии, за массированными ракетными атаками РФ стоит вторая группа – Пригожин, Кадыров, Дугин и Суровикин и ГРУ ГШ РФ (агентурная группа Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – ред.).

"Я считаю, что сейчас в России происходит, если немедленный переворот в государстве, то точно идет очень ожесточенная борьба между двумя основными группами, желающими получить абсолютную власть в Кремле. При чем, что Путин может оставаться номинальной фигурой. На самом деле, Путин уже потерял". власть. Сейчас он полностью зависит от тех групп влияния, которые могут на время обеспечить его стабильную политическую или физическую жизнь. В этом плане идет конкуренция между двумя группами", — сказал он.

Самусь отмечает, что именно вторая группа, направленная на изолирование РФ от всего мира, сейчас пытается оттеснить первую, которая хочет сотрудничать с Западом.

"Условно я их разделяют так: это Патрушев – это ФСБ и все, кто вокруг него собираются. Она хочет наладить дипломатические отношения с Западом и развивать бизнес с Европой. А есть вторая группа – это Пригожин, Кадыров, Дугин и Суровикин и ГРУ ГШ РФ "Эта группа является уже поборниками другого пути — изоляция РФ. Вот эта группа сейчас пытается оттеснить первую группу Патрушева, которая уже давно пытается выстроить свои подходить к Путину и как-то провести трансфер власти", — добавил эксперт.

Напомним, в издании Politico считают, что впервые за более чем 20 лет политические оппоненты российского президента Владимира Путина считают вероятной его отставку. Более того, они даже спорят о кандидатуре его преемника. Как утверждают авторы статьи, происходит это на фоне провалов кафиров в начавшейся в Украине войне.

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