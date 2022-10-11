Эксперт объяснил, почему Путин боится уволить Шойгу и Герасимова: "Это два символа, раскрученные пропагандой РФ"

Жданов считает, что Путин очень хотел бы снять с должностей Шойгу и Герасимова, но из-за негативных последствий для себя не может это сделать.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что на сегодняшний день российский диктатор Владимир Путин не может снять с должностей министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба РФ Валерия Герасимова по политическим мотивам.

Такое мнение военный эксперт высказал в интервью ТСН.ua.

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Жданов объяснил, что увольнение Шойгу и Герасимова с должностей означает для российского общества признание поражения Путина в войну против Украины, а для политических элит, что система власти главы Кремля не работает.

"Если он снимает Шойгу с должности, значит, он признает поражение в "спецоперации". Он признает, что его более жесткая система вертикали, которая построена им за 20 лет, она не работает. Тогда у общества возникнут вопросы: а что с мобилизацией, а где делась регулярная армия?. Если Шойгу снимают, значит, регулярную армию уже разгромили. Спецоперация" что проиграна? А для политических элит в РФ это будет означать, что его система власти (Путина – ред.) не работает. Его столб, такой как Министерство обороны РФ, не работает. Он очень хотел бы снять его, а также Гересимова (начальника Генштаба РФ — ред.), но это два символа, раскрученные пропагандой. РосСМИ не смогут перебить эту новость о несостоятельности высшего военного руководства справиться с такой страной как Украина", — пояснил он.

Новый командующий армией РФ по прозвищу "Мясник"

Напомним, 8 октября Путин назначил новым командующим так называемой "спецоперации" генерала Сергея Суровикина. Глава Кремля доверил особую миссию. Новоназначенный командующий российской группировкой является одним из немногих командиров, который готов к каким-либо жертвам и не думает о последствиях.

Между тем военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что за массированными ударами по Украине 10 октября стоит группа "террористов" в составе председателя Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина и руководителя ЧИК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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