Эксперт объяснил, почему Путин применяет ракетный террор против Украины именно сейчас: "Зимой уже будет поздно"

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему российский "фюрер" Владимир Путин применяет массированные ракетные обстрелы против Украины сейчас, а не зимой. По словам эксперта, зимой будет поздно, потому что "ситуация на фронте для оккупантов может кардинально измениться".

Такое мнение военный эксперт высказал в интервью ТСН.ua.

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"Зимой уже будет поздно. Зимой ситуация на фронте может кардинально измениться. Все еще впереди. И еще Россия будет нанести удары. Они понимают, что есть объекты, которые нужно очень долго восстанавливать. Те же подстанции. Пока мы опрокидываем мощности с помощью наших резервов и возможности это делать.Энергетическая система строится 2-3-кратным повторением сетей.Поэтому мы можем опрокидывать мощности.Сегодня утром было 0 градусов, а на поверхности земли были заморозки, а ночью -минусовая температура.Этого достаточно. будет отопление, то люди начнут в квартирах мерзнуть. И что они будут делать – включать электронагревательные приборы – это перегружает сеть. Вот вам ответ", — пояснил он.

Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Российские войска целенаправленно целят по объектам энергосистемы, чтобы оставить людей без энергоснабжения. В частности, оккупанты 10 и 11 октября нанесли массированный ракетный удар по Львовской области. 11 октября оккупанты повторно обстреляли несколько подстанций, часть из них – полностью уничтожена.

Накануне Россия в разных городах Украины повредила обстрелы 11 важных энергетических инфраструктурных объектов. По состоянию на сегодняшний день электроэнергию возобновили.

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