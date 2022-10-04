Эксперт объяснил, почему Украина внезапно заявила о желании вступить в НАТО

Это может произойти в среднесрочной перспективе, когда война с Россией закончится. Если Альянс сейчас примет Украину в свой состав — это будет означать распространение войны Европой.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал независимый эксперт по региональной безопасности и вопросам евроатлантической интеграции Украины, юрист Александр Калиниченко.

"Я бы выделил две причины. Это — внутриполитическая, а именно необходимость расставить акценты, что мы стремимся членства в НАТО и не рассматриваем какие-либо гарантии безопасности, которые разрабатывались последние месяцы, как альтернативу. Насколько я это понимаю, это — достаточно удачная попытка информационного ответа на те события, которые инициировали в Кремле по поводу попытки аннексии украинских территорий, есть также четкий внешнеполитический акцент, который ставит наше вступление в НАТО, как в свое время мы стали кандидатом на вступление в ЕС. Как отреагируют наши партнеры, следует честно сказать, что до завершения боевых действий — ни о каком вступлении в НАТО не может быть и речи, потому что в таких условиях Североатлантический союз становится стороной конфликта. Западные партнеры хотят оставить эту войну на нашей территории. Это среднесрочная перспектива”, – пояснил эксперт.

Напомним, Жданов рассказал, почему войска НАТО могут зайти в Украину, но не будут воевать с РФ.

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