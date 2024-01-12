Эксперт объяснил, сколько у россиян осталось неприкосновенного запаса ракет

Россияне могут производить до 120 ракет в месяц.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Петр Черник.

"До начала этой войны 11 классов неядерных стратегических ракет, начиная от Х-101, Х-47М2 "Кинжал", и заканчивая старенькой "Точкой-У", запасы исчислялись в пределах до 7000. 80%, а может 90% этих запасов применено. Осталось где-то в пределах 10-15% неприкосновенного запаса. Но, к большому сожалению, Х-101, Х-47М2 "Кинжал", 3М14 "Калибр", дальнобойные ракеты от 2500 до 5000 км нанесения ударов, а также управляемые авиационные ракеты Х-31, Х-35, Х-59 с нанесением ударов от 110 до 300 км сумели поставить на конвейер. Темп производства, по моим подсчетам, в пределах 100-120 ракет в месяц. Это довольно большой показатель. Но опять же — произошедший 29 декабря массовый ракетный удар по большому счету ничего нового не показал. К самим ракетам применено 122 единицы. Это при том, что в первый день войны было применено 120 ракет. То есть к самому большому показателю одномоментного залпа всего-навсего плюс две ракеты. Если бы они сюда добавили ракет хотя бы 100, то можно было бы говорить, что у них действительно что-то по-настоящему сдвинулось с самой высокой точки, на которой они находятся. Как стали они на эту точку 120-130 ракет, так будут и на ней стоять", – сказал он.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Россия не может выйти на довоенные запасы ракетного вооружения.

В начале полномасштабного вторжения в Украину в РФ было на вооружении около 2300 стратегических ракет, однако в настоящее время у них около 900 штук.

Но, по словам Кирилла Буданова, некоторый запас РФ восстановила, чтобы атаковать объекты критической инфраструктуры Украины.

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