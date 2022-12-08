Эксперт объяснил, зачем Путин заявил о затяжной войне: "Ох уж этот сказочник!"

Военный эксперт убежден, что России не хватит ресурсов для ведения затяжной войны и время играет только против нее.

Президент России Владимир Путин своими заявлениями о затяжной войне против Украины пытается подбодрить своих граждан, однако долго вести боевые действия стране-агрессору не удастся.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Ох уж этот сказочник! Ох уж эти сказочки! Да, он (Путин – ред.) рассказывает, что война заходит в такой затяжной фарватер. Но время играет против России", – отметил эксперт.

Он пояснил, что, несмотря на большые территории и количество жителей, ресурсы России в войне ограничены, тогда как Украине помогают более 50 стран мира.

"У нас есть большая, длинная Российская Федерация с большим количеством ресурсов человеческих, материальных. С другой стороны Украина – маленькая, с ограниченным количеством людей, с ограниченным количеством ресурсов, но за спиной Украины находятся 50 плюс стран, наиболее продвинутых. За Россией – очень ограниченное количество: Китай, Индия, Северная Корея, Иран. И то это до момента, пока будет совсем горячо, и они отвалятся. У Украины есть ресурсы, нам помогают. Да, тяжело. В России ресурсы ограничены в плане их географии: нет притока того количества ресурсов, которые необходимы для победы", – рассказал Ступак.

Он также объяснил заявления российского диктатора о затяжной войне.

"Я думаю, что с победой там очень-очень тяжело стало еще в июне – когда уже стало понятно, что не вытягивает Россия эту войну. Поэтому я думаю, что о затяжной войне – это Путин пытается как-то подбодрить своих, что "да, затяжная война, хи-хи, ха-ха". Но время играет сугубо против него", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он обратил внимание, что наложенные на российские энергоносители эмбарго подрывают финансовую подушку РФ.

"И уже по предварительным расчетам, они теряют более 20% поступлений от нефти по сравнению с прошлыми периодами. Эти потери будут еще больше нарастать. То есть потерь больше, чем доходов", – сказал Ступак.

Напомним, Путин среди своих пропагандистских заявлений 7 декабря сказал, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Так, президент РФ заявил, что "появление результатов "спецоперции" может быть длительным процессом".

После этих заявлений аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Путин заставляет россиян ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

В то же время спикер российского МИД Мария Захарова возмутилась передачей со стороны США систем ПВО Украине, заявив, что из-за этого "война продлится по меньшей мере до 2025 года".

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