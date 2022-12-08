Эксперт объяснил, зачем России Бахмут и оккупируют ли город: "Идет новая волна мобилизации"

Бахмут не имеет какого-либо стратегического значения для России в войне против Украины, но оккупанты хотят захватить этот город с пропагандистской целью, чтобы показать россиянам "победу".

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Так называемая "битва за Донбасс" длится уже несколько месяцев. Сейчас ситуация уже дошла до того, что россияне дерутся за "гаражный кооператив". Нюанс боев за Бахмут - это фигура самого Пригожина, потому что в основном на этом направлении воюют "вагнеровцы". Пригожин - это партнер российских братьев Ковальчуков, а они - это самые близкие для Путина люди. Вот Пригожин "расправил плечи", мол, Шойгу не смог, а он сможет. Время идет - побед нет, и его начинают съедать свои. Уже есть видео, на котором бывший осужденный рассказывает интимные подробности о Пригожине. И это побуждает его любыми средствами взять хоть что-нибудь на востоке Украины. Если нужно положить сто тысяч человек - он это сделает", - сказал Ступак.

Военный эксперт подчеркнул, что "взятие" Бахмута для россиян важно тем, чтобы показать хоть какой-то результат в войне против Украины.

"У них нет побед, Кремлю нужно что-то показать российскому обществу, которое пытается "закрыться" от войны. Они уже перестают смотреть на пропагандистов. Кремль видит, что народ дистанцируется, а нужно делать новую волну мобилизации. Бахмут не имеет стратегической важности. И я верю, что пока нет перспектив продвижений для россиян", – объяснил Иван Ступак.

Бои за Бахмут

Украинский город Бахмут Донецкой области стал самой горячей точкой российско-украинской войны. Оккпанты всеми доступными им методами пытаются захватить этот город, не щадя своих военных.

Активные боевые действия на Бахмутском направлении продолжаются с мая 2022 года. Кремлевская пропаганда неоднократно заявляла, что военные РФ уже вроде бы вошли в город, но ВСУ продолжают стойко держать оборону. Российская регулярная армия и наемники ППК "Вагнер" несут большие потери. Кадры обороны Бахмута в Сети сравнивают с фотографиями времен Первой мировой войны.

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