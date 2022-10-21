Эксперт перечислил международные механизмы, которые могут остановить сотрудничество России с Ираном

По мнению эксперта, у Совбеза ООН и цивилизованного мира есть механизмы, чтобы наказать Иран.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, как можно повлиять на сотрудничество России с Ираном, поставляющим Кремлю дроны-камикадзе и обещающими даже предоставить ракеты.

Об этом он заявил 21 октября в эфире телемарафона.

Так, по его мнению, повлиять на отношения Москвы с Тегераном может Совбез ООН. В первую очередь, остановить это сотрудничество, если мы говорим о международных правовых механизмах, может Совбез ООН, считает Мусиенко.

"Против Ирана неоднократно были введены санкции, которые предусмотрели запрет на сотрудничество, в частности в сфере технологий двойных назначений. Первоочередно Совбез ООН должен дать ответ на то, как некоторые санкции могли обходиться и соответственно это будет сложно с позиции России, которая, к сожалению, до сих пор находится в Совбезе и пока имеет там право вето", — отмечает он.

Второе, по словам эксперта, это проанализировать подробно возможные комплектующие, которые могли быть поставлены из третьих стран в Иран, которые им помогают производить оружие.

"Если мы говорим о "Шахедах", то возможно Иран даже наладил 80% производства у себя, или закупал это оборудование у России. Если мы говорим о баллистических ракетах, точно Иран бы не справился собственными силами, очевидно кто-то ему помогал снаружи. И важно провести международное независимое расследование, выявить цепочки поставок и максимально ударить по ним санкциями не только Европы, но и всего цивилизованного мира", — отмечает директор Центра военно-правовых исследований и добавляет, что следующей опцией должно быть углубление международной изоляции Ирана и усиление давления на эту страну. .

Напомним, накануне Совет ЕС принял список санкций против трех граждан Ирана и одного предприятия за поставку дронов-камикадзе России. Санкции введены в отношении компании-производителя беспилотников Shahed Aviation Industries. ЕС отмечает, что компания отвечает за проектирование и разработку серии иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахед". Беспилотники серии "Шахед" были поставлены в РФ и используются в агрессивной войне против Украины.

Более того, кроме дронов Иран планирует поставлять стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

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