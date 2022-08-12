Эксперт по вопросам энергетики объяснил, хватит ли Украине газа на зиму

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк", эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский объяснил, какая ситуация сейчас с газом в Украине и хватит ли его на зиму.

Об этом он рассказал в эфире совместного проекта "Сніданку з 1+1" и ТСН "Разговоры о важном".

"У нас в газовых хранилищах все хорошо. Наполнение хранилищ происходит по плану — сейчас уже более 11 млрд кубометров газа в наших подземных хранилищах. Да, мы потеряли где-то 4-5% добычи из-за военных действий", — отметил эксперт.

В то же время Закревский подчеркнул, что вопрос не в том, хватит ли нам газа, а в том, что из-за возможных обстрелов газовой инфраструктуры его не будет возможности получить.

"Вопрос возникает не в том, хватит ли нам газа в подземных хранилищах и собственной добычи. Если прикинуть, то мы спокойно наберем в хранилища до 13-14 млрд кубометров газа и поддержим себя собственной добычей. Проблема заключается в том, что удары по нашей газовой инфраструктуре могут привести к тому, что газ вы не сможете получить", — объяснил он.

Более того, эксперт добавил, что из-за остановки прокачки российского газа через Украину в Европу может возникнуть ситуация, когда нам придется перекачивать газ из газохранилищ на западе страны в восточные регионы.

"Так сложилось, что подземные хранилища – это по сути старые месторождения и так как у нас самые старые газохранилища и газопроводы в мире, то у нас в западном регионе сосредоточены основные запасы подземных хранилищ. А восточные регионы – там газовые хранилища маленькие и даже, если мы накопим достаточно газа, то при нулевом транзите, когда РФ отключит поставки газа Европе и не будет давления в магистральных газопроводах, нам придется, как и в 2009 году, перекачивать газ из подземных хранилищ западной Украины в восточную. Это потребует дополнительных расходов газа, дополнительных производственных затрат и мы не можем исключать того, что могут быть удары по газораспределительным сетям", — заметил Закревский.

Читайте также: