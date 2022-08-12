Эксперт по вопросам энергетики объяснил, заставит ли Украину потеря ЗАЭС покупать электроэнергию у ЕС

Если будет отключение от нашей сети ЗАЭС, она все равно будет работать на оккупированный юг.

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк", эксперт по энергетике Андрей Закревский объяснил, заставит ли потеря ЗАЭС Украину покупать электроэнергию в Европе.

Об этом он рассказал в эфире совместного проекта "Сніданку з 1+1" и ТСН "Разговоры о важном".

"Пока, к сожалению, из-за военных действий мы находимся в ситуации профицита электроэнергии и расширяем возможности продажи нашей электроэнергии на экспорт. Но это сейчас так. Когда наступит зима, как бы нам не пришлось снова покупать электроэнергию в Европе. Такая потеря (ред. — ЗАЭС) будет для нас сильной, потому как иногда это 50% электроэнергии, которую мы потребляем", — объяснил эксперт.

В то же время он отметил, что, к счастью, Украина на полгода раньше объединилась с европейской энергосистемой. Более того, Еврокомиссия приняла решение, что атомная и газовая электрогенерации являются зелеными и это для нас очень хорошо.

Закревский также добавил, что существует большая вероятность того, что может произойти так, что РФ откажется от ЗАЭС, если ВСУ освободят юг.

"Но я бы не торопился с моментом подключения ЗАЭС к сети РФ. Потому что мы видим, какие новости идут с юга. Мы видим, какая сейчас паника в Крыму. Поэтому может так произойти, что для России это не будет иметь смысла, может так произойти, что они от этого быстро откажутся из-за военной и технологической несостоятельности", — отметил эксперт.

Напомним, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

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8 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

11 августа захватчики в очередной раз несколько раз обстреляли ЗАЭС и территории возле атомного объекта.

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