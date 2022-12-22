Эксперт прогнозирует новый "жест доброй воли" со стороны оккупантов: какую территорию они покинут

Морозная сухая погода в ближайшие месяцы будет способствовать движению украинских военных в направлениях, определенных командованием ВСУ.

В ближайшее время, после захода на территорию Украины арктических циклонов, украинские войска смогут двигаться в направлениях, определенных Главнокомандующим и Генштабом ВСУ. Скорее всего, это будет выход на побережье Азовского моря.

Такое мнение высказал в рамках совместного проекта "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" и ТСН.ua военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Такой выход обрушит российский фронт в Херсонской и Запорожской областях. Тогда начнется еще один уход с территории Украины оккупантов, которые попытаются закрыться в Крыму и на Донбассе”, — прогнозирует эксперт.

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Такую перспективу развития боевых действий Роман Свитан очертил в промежутке 1-2 месяцев. После этого, по его словам, начнется заход украинских войск в Крым и выполнение "определенных действий" на территории северного Донбасса.

"Такое движение украинских войск приведет к полному выдавливанию россиян до границ 1991 года. Весна на следующий год из- это то время, когда мы можем выполнить одну из основных наших задач”, — подытожил он.