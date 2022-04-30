Эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине

Эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине

В последние дни в Киеве и других украинских городах на АЗС образовались огромные очереди автомобилей из-за дефицита топлива. Заправки ограничили его продажу – всего по 10 литров на машину. Вместе с очередями стали расти и цены.

Что будет дальше с наличием горючего и ценами на него в комментарии ТСН.ua рассказал эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Так, по его мнению, участники рынка искусственно создали дефицит топлива и сейчас получают больше прибыли, чем у них было до войны. Что касается прогнозов, сохранится ли этот дефицит и в дальнейшем и какими будут цены, то эксперт выразил опасение, что время от времени нехватка топлива будет возвращаться и цены на него будут расти.

"У меня большие опасения, что время от времени нехватка топлива будет возвращаться и цены на него будут расти, пока правительство не перестанет играть в демократию и не перестанет думать, что во время войны рынок может самостоятельно урегулировать соотношение спроса и предложения и установить справедливые цены. Пока не будет обеспечено жесткое государственное регулирование, а в отдельных вопросах государственное управление объектами энергетической инфраструктуры — отдельные участники рынка будут позволять себе шантажировать всех граждан Украины и играть на руку врагу, компенсируя собственную несуразную политику за счет всех остальных", — отмечает Рябцев.

Он также добавляет, что рост цен может быть каким угодно, пока государство не обеспечит жесткий контроль за деятельностью трейдеров. "Пока не будут принудительно уменьшены аппетиты отдельных трейдеров — цены будут расти", — подытожил эксперт.

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Напомним, что ранее первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов. По ее словам, дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины образовался вследствие того, что в течение последних трех недель российские войска "наносили сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины".

В частности, министр тоже отметила уничтоженный Кременчугский НПЗ, который был основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего.