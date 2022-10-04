Эксперт рассказал, готово ли НАТО принять Украину, несмотря на войну

Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Украинская армия уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

Если бы в договоре НАТО не было правила, что страна, которая находится в войне, не может вступить в Альянс, готово ли НАТО принять Украину.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал независимый эксперт по региональной безопасности и вопросам евроатлантической интеграции Украины, юрист Александр Калиниченко.

"Нет и да. Нет, потому что вряд ли кто-то из государств будет готов брать на себя повышенные риски во время активных боевых. То есть вся логика теряется, Альянс становится стороной войны, поэтому эта история исключена. Что касается правил Североатлантического союза, на самом деле в Вашингтонском договоре отсутствует норма, которая бы говорила, что государство, которое становится членом НАТО, оно не должно находиться в состоянии войны или должно контролировать все свои территории. На самом деле, там есть 6 статья, которая прописывает, на какие территории распространяются гарантии коллективной безопасности", — отметил он.

Калиниченко также пояснил, что единственный документ, который на самом деле не является частью Вашингтонского договора, это исследование по вопросам расширения 1995 года, оно проводилось перед первым, после окончания Холодной войны, расширением Альянса, и там указано, что любые страны-кандидаты, это касалось стран Центральной и Восточной Европы, которые хотят стать членом НАТО, должны соответствовать определенным критериям – верховенство права, демократический контроль над Вооруженными силами и отсутствие территориальных или этнических конфликтов.

"Именно этого пересмотра в части нашего государства следует ожидать. Мы должны на этом настаивать, потому что это уже морально устаревшая история, просто используемая Россией для того, чтобы создавать зоны неподконтрольности территорий на границах государств, граничащих с РФ и государствами Альянса для того, чтобы распространять свою сферу влияния. Эту парадигму нужно ломать", — резюмировал он.

Напомним, Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО.

Уже десять стран блока поддержали членство Украины в Альянсе.

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