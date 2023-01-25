Эксперт рассказал, как Украина изменила статус России в мире и указал на важный нюанс

Украина развеяла миф о том, что Россия – это сверхдержава, которую нужно бояться. Однако многие страны не решаются противостоять агрессору, поскольку хотят восстановить экономические отношения.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политический эксперт Максим Джигун.

"Есть пример стран Балтии. Небольших государств, но в то же время там есть огромная воля к демократии и свободе. Их пример указывает, что есть все меньше государств, которые могли бы считаться с Россией, как какой-то серьезной угрозой для своей безопасности. Я думаю, что Украина стала создателем изменения позиций мира к России, потому что до 24 февраля РФ была главной угрозой международного масштаба для цивилизованного мира, ядерной угрозой и непредсказуемым игроком, но именно украинские военные продемонстрировали, что Россия — это большой фейк. Мы показали, что РФ не является угрозой, которую рисовали западные государства", — сказал эксперт.

Максим Джигун добавил, что Запад не боится России, но есть важный нюанс. Некоторые страны хотели бы возобновить экономическое сотрудничество с агрессором.

"Страны не боятся РФ, а скорее думают об экономическом расчете. Вопрос нефти и газа всегда был темой шантажа для РФ, но сейчас уже видим, что мир может обойтись без российских энергоресурсов. Есть страны, которые хотят окончания войны и возвращения на российские рынки", – объяснил эксперт.

Напомним, Зеленский сообщил, что Россия готовится к новой волне агрессии — с силами, которые она способна мобилизовать. Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. Свое давление враг стремится усилить еще более масштабно и бросить в бой больше людей и техники.

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