Эксперт рассказал, какой именно ракетой оккупанты ударили по Киеву

Петр Черник отметил, что, скорее всего, стреляли из Беларуси, возможно, в пределах 200 км, и ракета долетела менее чем за две минуты.

Россияне ударили по Киеву, скорее всего, "Искандером" в комплектации ракеты М-723.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, это, скорее всего, был "Искандер" в комплектации ракеты М-723. Скорость такой ракеты 8 820 км в час. Это практически в 7-8 раз выше крылатой ракеты. Представляем себе дугу, ракета вылетела с платформы, и на этой колоссальной скорости по дуге пошла к цели. Такая ракета наносит удар до 500 км. Итак, это 2450 м/с. То есть, это если 500 км, то это 4 минуты. А если это меньше, а на самом деле, я думаю, что было меньше, то есть стреляли из Беларуси, возможно, в пределах 200 км, то это меньше, чем 2 минуты. И на самом деле, из-за такой большой скорости, засечь ее достаточно сложно", — объяснил эксперт.

Петр Черник добавил, что следует не забывать, что противник очень долго не использовал "Искандеры", и за все это время враг разрабатывал алгоритмы и правила, как совершить скрытые пуски, чтобы их, возможно, не засекли со спутников. "Вот такая аналитическая картина. Как все происходило в реальности, я думаю, в ближайшее время нам наши руководители сообщат", – подытожил он.

Ракетная атака на Киев 14 января

В Киеве утром 14 января прогремели взрывы в нескольких районах до объявления воздушной тревоги.

Позже мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Также стало известно, что в Голосеевском районе обломки ракеты упали на нежилую территорию, там возник пожар.

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