Эксперт рассказал, когда начнут действовать санкции против российской нефти и как это повлияет на агрессора

Такие ограничения существенно ударят по российской экономике и государству-оккупанту будет сложнее вести захватническую войну.

Об этом в эфире ТСН.19:30 сказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Основным покупателем энергоносителей из России была Европа, в том числе Германия. Санкции, касающиеся нефти, начнут действовать в декабре этого года, а потому их РФ не почувствовала. Кроме того, отдельные европейские компании отказывались от того, чтобы покупать российскую нефть, считая ее кровавой и это правильная позиция. Однако некоторые компании, знавшие об ограничениях, нарастили покупку нефти. Плюс высокие цены дали возможность России так много заработать. Как следствие – РФ все еще чувствует себя хорошо и это ей позволяет финансировать войну", – пояснил эксперт.

Илья Несходовский добавил, что уже сейчас G7 хочет установить максимальную цену на российскую нефть, что ударит по экономике государства-агрессора.

"Вместе с тем РФ сейчас отказалась поставлять Европе газ. Через украинскую ГТС она поставляет лишь 20% от тиз мощностей, которые должны быть в соответствии с контрактами. Она полноценно поставляет газ по "Северному потоку". Прекратив поставки газа, РФ хочет ударить прежде всего по Германии. Но там уже принимают решение о том, чтобы переключиться на другие источники энергии. Германия имеет возможность пережить эту зиму. G7 уже говорит о максимальной цене, за которую можно покупать российские энергоносители. Китай уже сейчас уменьшает закупку нефти, потому что у них нет роста экономики. Ограничение цены — это эффективный способ, однако там сложный механизм. Что касается газа, то это будет мощный удар, если ЕС покажет, что он сможет жить без российского газа. Тогда РФ серьезно пострадает", — отметил экономист.

Отметим, что Россия заработала больше, чем потратила на войну против Украины. И все благодаря продаже энергоносителей. Об этом идет речь в отчете финского центра исследований энергетики и чистого воздуха. Доходы страны-агрессорки от экспорта ископаемых энергоносителей — нефти, газа и угля — за последние шесть месяцев достигли 158 миллиардов евро, тогда как на войну Москва потратила около ста миллиардов. Самым большим покупателем российских энергоносителей был Евросоюз и Китай.

Напомним, в будущем Россию ожидает экономическая катастрофа из-за влияния санкций. Пока российские власти рассказывают, что в государстве-агрессоре происходит успешное "импортозамещение", на самом деле все не так.

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