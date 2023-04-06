Эксперт рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО: может ли этому помешать Москва

Победу Украины в войне, которую 24 февраля 2022 развязала Россия, можно назвать гарантией вступления в НАТО для нашей страны. Альянс не примет Украину – пока не закончатся боевые действия.

Такое мнение в ходе телемарафона высказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Конец нашей войны – это возвращение к границам 1991 года. То есть – если мы говорим о перспективе, она не краткосрочная. Это больше среднесрочная перспектива. Но после завершения войны Североатлантическому альянсу действительно нужна такая армия, как украинская, именно в составе НАТО. Следовательно, они заинтересованы даже в каком-то смысле больше, чем Украина", – подчеркнул Коваленко.

Конечно, Кремль всеми силами пытается помешать вступлению Украины в Альянс. Это привело к тому, что теперь у Кремля есть другой сосед-член НАТО — Финляндия. Однако соотношения сил сейчас меняются не в пользу России, уверен эксперт.

"Если мы обратим внимание на то, что последние почти полтора года Россия занимается тем, что демилитаризует свою армию. Следовательно, заявления о том, что в ее пользу какое-то преимущество перед Североатлантическим альянсом не соответствуют действительности. К тому же Россия может только угрожать, но она никогда не предпримет какого-либо агрессивного действия против страны НАТО. Финляндия уже является членом Североатлантического Альянса. И фактически можно говорить о том, что одной страной, для которой есть реальная угроза от России, стало меньше", — сказал Александр Коваленко.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в вопросе вступления Украины в Альянс нет сомнений. Впрочем, в НАТО считают, что без победы над Россией вступление Украины не будет иметь значения.

Кроме того, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что заявка Украины на вступление в НАТО может быть рассмотрена уже после окончания войны. По его словам, сейчас не время вести предметный разговор о вступлении Украины в Североатлантический союз.

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