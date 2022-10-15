Эксперт рассказал о принципе введения санкций Евросоюзом против РФ: "Сейчас больше экспериментируют"

Никто никогда в мире не вводил столько санкций против такой большой и ядерной страны, как Россия.

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что Евросоюз условно разделяет санкции на определенные уровни: более слабые и более жесткие. В зависимости от ситуации и получения желаемых результатов, ЕС выбирает, какой уровень ограничений вводить.

Такое мнение Иван Ступак высказал в интервью ТСН.ua.

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"Именно сейчас творится история. Санкции отрабатываются в Европе. Никто никогда не вводил столько санкций против большой и ядерной страны. Это точечно. После Украины они рубят такой кубик-рубик. Они условно распланируют: желтый уровень санкций, там – оранжевый, красный, черный и так далее. И буду их вводить постепенно. Если хотят кого-нибудь приструнить, достаточно будет зеленого или желтого. Если хотят кого-то "уничтожить", то нужно – черный уровень санкций. Сейчас больше экспериментируют. Они хотели пройтись в режиме лайт. Они вводили очень точечно, но это не сработало. Поэтому санкции будут вводиться. Должна быть жесткая позиция нашей страны. Мы должны постоянно давить", — подчеркнул Ступак.

Как санкции влияют на Россию

С начала полномасштабного вторжения в Украину ряд европейских стран и США ввели санкции против России и ее богатейших людей.

По данным СМИ, самые богатые россияне с начала 2022 года потеряли почти $95 млрд. Наибольшие финансовые потери понесли основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

Также санкции ограничили способность страны-террористки восполнять военные запасы. Так, за неимением подшипников в России было подорвано производство танков, самолетов, подлодок и других военных систем. Россия потеряла более 6000 единиц техники с начала полномасштабного вторжения. В то же время российские военные пытаются приобрести микрочипы, двигатели и тепловизионные технологии, необходимые для создания нового оружия.

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