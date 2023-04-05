Эксперт рассказал о ситуации на фронте: в ожидании контрнаступления ВСУ

Россияне продолжают сосредоточивать свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Впрочем, общую ситуацию на фронте можно описать – как ожидание контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Такое мнение высказал профессор кафедры Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного Андрей Харук в эфире "Суспільного" во время телемарафона.

Он отметил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются затяжные и упорные бои.

"Почти позиционные, без значительного продвижения с той или иной стороны. Это наталкивает на мысль, что у россиян не так много ресурсов для того, чтобы развивать активные действия шире. Это дает определенные надежды и надежды, что наше командование просто ждет удачного момента для того, чтобы ударить по этим позиционным тупикам. Таким образом общую ситуацию можно очертить как ожидание того самого нашего наступления, которое, надеюсь, вот-вот начнется, будет нанесен удар в наиболее оптимальном месте", — рассказал эксперт.

Андрей Харук также прокомментировал слова основателя "вагнеровцев" Евгения Пригожина о том, что его наемники якобы юридически захватили Бахмут. Впрочем, такие заявления абсолютно ничего не меняют, подчеркнул он. Вместе с тем уже сами россияне отмечают, нет признаков того, что украинские войска готовились бы к выходу из Бахмута.

"Это бессмыслица – заявление, направленное на внутреннего российского потребителя этого медиа-лайна, которое выражают российские пропагандисты. Безусловно, оно направлено на то, чтобы напомнить общественности, что Пригожин существует. Безусловно, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои от июля. Ситуация пока радикально". не меняется", — подчеркнул Андрей Харук.

Напомним, в Пентагоне отмечают, что город Бахмут превратился в "настоящую мясорубку, которая перемалывает наемников ППК "Вагнер" и сдерживает на позициях силы российской армии. В Минобороны США считают, что оборона Бахмута является частью подготовки к контрнаступлению".

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