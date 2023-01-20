Эксперт рассказал о трех направлениях, перспективных для контрнаступления ВСУ

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о трех направлениях, перспективных для активизации ВСУ в ближайшем будущем.

Перспективными для контрнаступления украинских защитников сегодня является Луганщина, Запорожская область и левобережная Херсонщина.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

"У нас есть три из пяти перспективных локаций — это Луганщина, временно оккупированная часть Запорожской области и левобережная Херсонщина. Это три плацдарма, на которых могут происходить активные действия ВСУ", — рассказал эксперт.

Коваленко добавил, что в Донецкой области, скорее всего, еще достаточно долго будет продолжаться активная оборона.

"А что касается временно оккупированного Крыма, то о нем мы можем говорить только после того, как выйдем к административному пределу с полуостровом", — сказал обозреватель.

Напомним, Коваленко также отметил, что западные партнеры Украины понимают, что Россия стремится затянуть войну, а это никому не выгодно. Поэтому они начали передавать больше оружия ВСУ для скорейшего освобождения всех территорий государства.

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