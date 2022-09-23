Эксперт рассказал о вероятности ядерного удара по территории Украины: при чем здесь Лукашенко

Угрозы Путина по поводу ядерного удара касаются прежде всего стран Запада. Это шантаж с целью заставить Европу и НАТО снизить поддержку Украины в войне.

Путин угрожает ядерным оружием, когда у России все идет не по плану. Это признак слабости и страха.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в интервью ТСН.ua.

"Как только в России начинают говорить о ядерном оружии, это означает, что они не достигают тех целей, которые хотели, или они терпят поражение. Впервые Путин заговорил о ядерном оружии в конце февраля, когда им не удавалось захватить Киев быстро и отражались все атаки. Он тогда вызвал на встречу министра обороны РФ Шойгу и начальника генштаба РФ Герасимова и приказал привести силы ядерного сдерживания в полную боевую готовность", — рассказал эксперт.

После этого начались заявления многих российских политиков, в частности Медведева, который писал о "судном дне" в отношении Крыма и другой ерунде о "ненавистном Западе", который он "собирается уничтожить". Затем Лавров проговорился о том, что если Запад будет в дальнейшем поставлять Украине оружие, значит Россия "может ответить".

"На самом деле это уже доходит до абсурда, когда дети этой так называемой "Кремлевской элиты" учатся в США, Британии и других странах или когда у них там бизнесы, активы, счета, и они угрожают этим странам уничтожением", — отметил Мусиенко.

Теперь, говорит эксперт, Путин снова начал угрожать, чтобы запугать и шантажировать Запад.

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"Это признак слабости, это шантаж и давление на Запад. Все знают, что все-таки это оружие у него (Путина — ред.) есть. Он иногда выглядит не совсем адекватным человеком, который имеет маниакальные амбиции — он одержим неоимперской идеей. На Западе некоторые этого опасаются, поэтому Путин ищет "болезненные точки", по которым можно так ударить", — пояснил эксперт.

При этом Мусиенко подчеркнул, что Украина российского диктатора не боится.

"Никто из украинского руководства не сказал: "Ой, мамочки, что же будет". Мы понимаем, кто против нас воюет, и мы понимаем все риски", — подчеркнул Мусиенко.

Кроме того, эксперт напомнил, что о ядерном оружии не раз говорил и Лукашенко. Мол, нужно разместить ядерные боеголовки и на территории Беларуси, ведь самолеты НАТО якобы летают и модерируют ядерный удар. При этом, по словам эксперта, единственные планы, которые были у Советского союза, а затем у России относительно ядерного удара, касались как раз Польши, Литвы или направления дальше на север.

"С 2006 года Россия проводила ряд учений, во время которых (с привлечением Беларуси) моделировалось нанесение тактических ядерных ударов по Варшаве и по Копенгагену. Затем это расширялось, уменьшалось, но в любом случае точки для ядерных ударов располагались по этой линии от Калининграда на северо-восток или западнее. Носители тактических ядерных зарядов размещены именно в Калининграде. Это ракеты Искандеры", — рассказал Мусиенко.

Теперь эксперт сомневается, что россияне изменили точки потенциальных ядерных ударов, ведь план России состоит в том, чтобы угрожать ядерным оружием прежде всего странам НАТО и Европе. РФ разместила свои ядерные боеголовки прямо посреди Европы в Калининграде и продолжает шантажировать мир.

"Лукашенко в этой ситуации подставляют. Если на территории Беларуси будет какой-то самолет, имеющий ядерную боеголовку, как хочет Лукашенко, то ответный удар со стороны НАТО или Европы может быть не по территории России, а по территории Беларуси, что, видимо, устраивает и Путина. Лукашенко ему и так не жалко", — говорит эксперт.

Пока для Украины риски ядерного удара существуют преимущественно в теории.

"Что касается Украины, то теоретически риски существуют, но практической подготовки к ядерному удару не заметно. Это (угрозы — ред.), прежде всего, направлено на Запад, чтобы Запад испугался, побоялся ядерной войны и мог уменьшить поддержку Украины, или говорить с украинским руководством о компромиссах и перемирии с РФ", — подчеркнул эксперт.

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