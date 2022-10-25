Эксперт рассказал, почему Херсон важен для Путина: с военной точки зрения – это нонсенс

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Путин не хочет отдавать Херсон, поскольку это будет серьезная репутационная потеря для диктатора, однако оккупационная армия рано или поздно покинет украинский город.

Об этом эксперт сказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"На мой взгляд, Путин требует не отдавать Херсон. Он понимает, что выход России с правого берега Днепра – это будет страшный имиджевый удар по лично нему, который отважился аннексировать эти территории, а теперь российская армия оттуда сбежит. С военной точки зрения – это нонсенс Потому что Россия там проиграет: рано или поздно это произойдет Российское командование возможно пытается каким-то образом обеспечить минимальные потери, то есть они демонстрируют Путину, что они там сохраняют контроль: определенные подразделения продолжают оборонные меры и продолжают обеспечивать уход оккупационной администрации, прикрывать отход боеспособных частей, потому что если они будут там упираться, их там будут уничтожать, то этот вариант не самый плохой для ВСУ. Тогда эти боеспособные подразделения не будут на других участках фронта", — сказал Михаил Самусь.

Контрнаступление на Херсон: что известно

В Херсоне гауляйтеры заявили об эвакуации местных жителей. Эксперты считают, что оккупационная армия может готовиться к уличным боям в городе.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что заявления оккупационных властей Херсона об "эвакуации" на левый берег Днепра — это информационная операция и манипуляция.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин, вероятно, отдал приказ не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области. Именно поэтому агрессор Россия будет удерживать его до последнего.

Официальные лица США считают, что продвижение Украины в скором времени может заставить российские войска в Херсоне отойти , вернув большую часть города под контроль Украины. Российские оккупанты уже начали пытаться переместить около 60 000 человек из Херсона на восточный берег реки Днепр.

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