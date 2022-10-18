Эксперт рассказала, чем Путин шантажирует Эрдогана: "Это очень опасная история для Турции"

Российский президент-террорист Владимир Путин шантажирует турецкого лидера Реджепа Эрдогана запуском АЭС, строящейся на территории Турции компанией из РФ. Для Эрдогана очень важно, чтобы Россия накануне предвыборной кампании ввела станцию в эксплуатацию.

Такое мнение высказала в интервью ТСН.ua старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

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"Шутка со слезами на глазах. К сожалению, это не шутка. Стоит напомнить, что в Турции уже строится атомная станция. Они строят с "Росатомом" (российская компания по атомной энергии – ред.). Право собственности также в "Росатоме". И физически эту станцию строит российский "Росатом". Понимание того, что это фактически российская военно-морская база на Средиземном побережье Турции, близ Аданы, где располагается натовская база. Об этом в Тернополе немногие говорят. Но на самом деле опасность огромна. Во-первых, мы знаем, как Россия использует "Росатом" — фактически как инструмент гибридной войны. Как фактор давления правительства на те страны, в которых будут эти атомные станции. Во-вторых, даже в плане физической безопасности. Любой теракт, саботаж — В третьих, у турецких операторов, судя по последним обсуждениям, даже не будет доступа к отдельным блокам и помещениям на территории АЭС, я уже не говорю, что сама эксплуатация будет осуществляться российскими операторами, среди которых могут быть не только фа ховые инженеры и ядерщики. Также зависимость того, что Турция будет вынуждена закупать топливо у России. Все эти моменты плюс отсутствие опыта у Турции, потому что это первая АЭС, заставляли настораживаться раньше", — пояснила она.

Габер подчеркнула, что строительство второй АЭС – "реально очень опасная история для Турции", поскольку Турция будет зависеть от России еще больше.

"Сейчас речь идет о том, что на севере страны, в Синопе, есть планы построить еще одну станцию. Ее должны были строить японцы несколько лет назад, но после определенных изменений они от этого проекта отказались. И теперь, опять же, на фоне предвыборной кампании начинаются разговоры, что это может быть "Росатом". Это реально очень опасная история для Турции. Путин шантажирует очевидно турецкие власти. На всех недавних встречах с Путиным Эрдоган просит у него, чтобы Россия запустила хотя бы первый энергоблок до выборов. У меня есть надежда, что вот эту вторую АЭС в Синопе не успеют договориться о ее строительстве до 2023 года. Затем приоритеты у турецких властей будут новые", — добавила она.

Посредничество Эрдогана между РФ и Украиной

С начала войны турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выражал желание взять на себя посредническую роль. В частности, 28 сентября Эрдоган побеседовал по телефону с Владимиром Зеленским. Эрдоган признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ.

Уже 29 сентября Эрдоган позвонил по телефону и Путину. Диктатору он заявил о готовности содействовать проведению переговоров. Мол, им нужно дать еще один шанс.

Неоднократно Анкара заявляла о необходимости перемирия между Киевом и Москвой. Глава Мевлют Чавушоглу отмечает, что речь не идет о мире с принуждением Украины к территориальным уступкам.

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