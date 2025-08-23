Эксперт удивил, зачем Россия ударила по американскому заводу в Украине: что там производили

Россия ударила по американскому заводу в Украине / © Facebook Андрея Сибиги

Реклама

Во время последнего массированного удара по Украине армия РФ атаковала американский завод на Закарпатье — в Мукачево. Завод гражданский — ни о каком военном производстве речь не идет. Это был показательный удар.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

На предприятии производили бытовую технику, кофемашины в частности. Во время атаки, по словам Олега Жданова, ракеты и «Шахеды» осторожно облетели Киев.

Реклама

«В России знают, что в столице более плотное ПВО, и мы могли бы сбить часть средств воздушного нападения в районе Киева. Поэтому они обошли с севера и ударили по западу. Это намек на то, что они могут добраться до путей поставки техники и вооружения. Ну и плюс американское предприятие, производящее бытовую технику, электронику. Они по нему ударили и сейчас будут наслаждаться реакцией США», — считает военный эксперт.

Это, кстати, вопрос гарантий безопасности, добавляет Олег Жданов:

«А если бы это были, допустим, наблюдательные миссии, миротворческие силы? Так Россия по ним ударит. Они же заявляли еще в 2023 году, что мы найдем эти иностранные войска и намеренно нанесем по ним удар. Помните, когда Макрон предлагал нам свой иностранный легион в качестве миротворческих сил? А Медведев тогда там с бодуна вышел и сказал, так мы убьем этих французов на территории Украины и что будет делать Франция? Объявит нам войну? И после этого эта тема исчезла», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, это был показательный удар. Ведь армия РФ не сосредотачивала усилия на отдельных целях.

Реклама

«Ракеты распределили по разным целям. По одной, по две ракеты, но по разным целям. Не большую часть на одну, как это было в последний раз. Они просто продемонстрировали, что удар может быть по западным границам, массированный удар — и это все равно американский завод, французский или украинский», — говорит Олег Жданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: МУКАЧЕВО после страшного удара по заводу США! : это послание Путина Америке? Закарпатье НА УШАХ!