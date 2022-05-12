Эксперты и чиновники рассказали, когда появится достаточно топлива и на какой цене остановится

В разных регионах разное количество горючего, как и цены на него, маленькие заправки могут продавать бензин и по 65 грн.

Очереди огибают улицу и заканчиваются далеко за углом – так ждут на одной из немногих заправок в Запорожье, где сейчас есть горючее. Большинство вообще не работают. Кое-где заправляют разве что спецтранспорт, полицию, военных и коммунальщиков, говорится в ТСН.

«Топлива нигде нет. Особенно дизеля вообще нет. И отпускают лимит – по 10 литров. Больше нельзя», — говорят на заправке.

А вот с газом в городе проблем нет, он по цене в районе 37 гривен за литр. И в некоторых местах даже без очередей.

Проблемы с бензином и в Черновцах, несколько проще с дизелем, который в среднем продают по 43 грн. Отпускают по 10–15 литров на руки. Однако и за ними следует отстоять в очереди из сотни авто.

Большинство водителей не жалуются. Говорят, понимают, что в стране война, и готовы к неудобствам и – делятся между собой координатами заправок, где горючее есть.

В Одесской области также очереди, но по крайней мере в городе, в отличие от области, горючее есть, говорят водители. Здесь также отпускают по 10-15 литров в одни руки. Бензин стоит до 40 гривен литр, как и рекомендовало государство. Дизтопливо – около 45. «Я только приехал с границы с Польшей, в Одессе вообще проблем с этим нет. В Одессе работают только две заправки и очереди», – говорит один из водителей.

В Виннице тоже заправиться крайне сложно. Большое количество АЗС работают только по топливным картам и не более 10-20 литров. Да и то нерегулярно, бывает, простаивают по несколько дней.

В целом почти вся страна испытывает топливный дефицит. И хотя ситуация лучше, чем на прошлой неделе, эксперты говорят, что увеличение поставок через Польшу пока не заработало, как ожидали. Из 200 тысяч тонн в месяц сейчас заехало примерно 60. И этого мало. «Движение есть, движение положительное, но ближайшие 2 недели, давайте так будем говорить, ситуация будет достаточно сложная», – говорят эксперты.

Проблемы с топливом: как решается эта проблема

На ситуацию давит то, что украинцы возвращаются домой. Возникает дефицит среди частных потребителей, поскольку основное количество топлива в настоящее время направлено на обеспечение работы критической инфраструктуры и вооруженных сил. К этому прилагается и фактор логистики. В некоторые регионы сейчас просто не везут большие объемы, потому что там нет достаточного количества потребителей. Проблемы есть и в городах, близких к линии фронта. «Часто элементарно трудно найти водителей, которые будут ехать в районы, близкие к зоне боевых действий. Но я уверен, что и в этих регионах будет ситуация улучшаться и в горизонте 3 – 3,5 недели там будет лучшая ситуация», – говорит советник министра энергетики Александр Харченко.

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Что касается цен, то часть заправок таки продает горючее по рекомендованным государством ценам по карточкам и наличности. Другие же – сбывают его исключительно через приложения или топливные карты. И там стоимость может отличаться от рекомендованных государством не менее 5 гривен. Некоторые поставщики вообще не продают горючее населению, а только оптовым покупателям, там цена не регулируется. В то же время, на некоторых заправочных станциях, не входящих в крупные сети, можно увидеть и космические ценники — от 65 гривен и выше за литр бензина. Обычно там нет очередей, а люди заправляются разве что от безысходности.

«Здесь уже вопрос к местным властям, которые должны влиять на таких фантазеров. И применять инструменты, а их правительство предоставило достаточно, чтобы успокоить тех, кто злоупотребляет», — добавляет Харченко.

В то же время эксперты предполагают, что в перспективе цены на горючее будут все-таки расти. Ориентироваться следует на ярлыки в соседней Польше. «Мы импортируем из Европы. Да, все дают поддержку, но нельзя говорить, что нам дешево отдают. Это тоже бизнес. И потому это отражается на цене. И вот дизтопливо, которое сейчас продают по 45 – оно бы реально должно быть в районе 60 гривен. И к сожалению, оно будет двигаться в ту сторону. И это касается бензина», — говорит Юрий Корольчук.

Другие же эксперты уверены — нынешние предельные наценки, отсутствие акцизов вполне позволяют держать цену в пределах нынешней, зарабатывать сетям, а гражданам получать топливо по приемлемой цене. А стоимость должна расти только в случае подорожания горючего в Европе. Впрочем, речь идет только о 3-5 гривнах. Но окончательно тенденция станет понятна в начале – середине июня, когда ситуация с поставками топлива станет стабильной.

Когда на заправках будет достаточно топлива – эксперт

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