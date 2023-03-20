Эксперты могут до миллиметра фиксировать преступления россиян всего за считанные часы вместо дней

Уже более 16 тысяч разрушенных построек эксперты обследовали на Харьковщине. Жилые дома, школы, памятники архитектуры, которые россияне разрушили во время бомбардировок, с воздуха с помощью дрона изучают специалисты из института судебных экспертиз. С помощью 3D-сканера обследуют здание изнутри и таким образом устанавливают реальный объем материального ущерба, а также вид снаряда и даже откуда его запустили, говорится в ТСН.

Куча кирпичей, обгоревших перекрытия, а над этим развевается украинский флаг — все, что осталось от Мерефянского лицея после попадания российского снаряда. Директор Тамара со слезами вспоминает день, когда россияне уничтожали ее лицей. “Приходили выпускники, окончившие школу 50-60 лет назад, но они здесь стояли и просто рыдали на этих развалинах. И тоже бросились нам помогать. Стены падали. Рушились перекрытия. Было очень ужасно и страшно”, — говорит она.

Сразу после попадания женщина вместе с коллегами сразу же бросилась извлекать из пламени школьную документацию. Сооружение тем временем рассыпалось на глазах. “Уцелела только частица, где была библиотека и три классных комнаты. Через окна мы что могли вытащили – все учебники. Где-то процентов 70 – мы спасли”, – говорит директор.

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Среди обломков до сих пор можно разглядеть тетради, занавески из окон, остатки мебели. Все внимательно осматривают эксперты из института судебных экспертиз. С воздуха здание обследуют с помощью дрона, а изнутри, под обломками, куда человеку не попасть, все фиксирует 3D сканер. Это позволит от 1 до 7 миллиметров увидить все сооружение.

Основываясь на данных, впоследствии на компьютере воспроизведут модель здания и установят все повреждения. Смогут определить, какой боеприпас повлек за собой разрушение и даже откуда его запустили. “Ракеты более проходят в фундамент здания и углубляются. К примеру, может быть 2-3 до 5 метров глубиной. Бомба, если фугасная, характер повреждений другой. Она взрывается на поверхности со зданием», – говорит судебный эксперт Владислав Ходорич.

На компьютере можно будет рассмотреть каждую трещину в стене и каждый кирпич, чтобы оценить нанесенный ущерб. Это затем станет очередным доказательством в суде против России. За год вторжения специалисты исследовали уже 16 тысяч разрушенных построек на Харьковщине. Дело продвигается быстрее, когда специалисты получили 3D-сканер. “Как раньше было - рулетка, лазерная рулетка и пешком вокруг здания. Если бы на этом здании, то эксперты работали бы несколько дней, а так мы отработали почти 2 часа”, — говорят специалисты.

"Мы обследуем жилые дома, квартиры, общественные объекты инфраструктуры, офисные здания. Наибольший ущерб был причинен объекту – это 155 миллионов гривен”, — добавляют исследователи.

Экспертизу проводят даже через год после попадания. Главное, говорят эксперты, чтобы вовремя был составлен акт о разрушении. Тогда исследования будут проводить с учетом погодных условий – дождя и снега.

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