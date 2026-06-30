Эксперты поразили прогнозом о ценах в Украине: это произойдет впервые за долгое время

Экономисты объяснили, что будет с ценами в Украине / © Pixabay

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В июле украинцев ждет замедление темпов инфляции до минимальных показателей. Более того, из-за сезонного увеличения предложения на рынке, подешевения топлива, одежды и обуви Украина впервые за последние годы может вступить в период дефляции — то есть прямого снижения цен на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Осторожный прогноз: замедление годовой инфляции до 8%

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что в июле рост цен несколько замедлится по сравнению с началом лета, но общая тенденция к незначительному росту всё же сохранится.

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«Рост цен в июле по сравнению с июнем будет незначительным — в пределах 0,1–0,3% — за счет снижения цен на сезонную сельскохозяйственную продукцию и топливо. Данные Госслужбы статистики появятся позже, но, по оценкам специалистов НБУ, июньский рост цен ожидается на уровне 0,2–0,3% по сравнению с маем. В итоге годовая инфляция снизится с нынешних 8,4% до 8%», — считает экономист.

Оптимистичный прогноз: первая дефляция за последние годы и падение цен на 1%

Аналитик Андрей Шевчишин настроен более радикально и оптимистично в отношении кошельков украинских покупателей. Он надеется, что в июле страну впервые за несколько лет ждет реальная дефляция, то есть чистое снижение цен по сравнению с июнем.

«Из-за падения цен на овощи и ягоды, куриные яйца, топливо, а также удешевления одежды, обуви и бытовой техники (для повышения спроса и распродажи старых коллекций), а также снижение покупательной способности населения в итоге может привести к дефляции даже на 1%», — говорит Андрей Шевчишин, экономический эксперт.

По словам экспертов, главными факторами сдерживания инфляции в разгар лета остаются массовое поступление на рынок более дешёвых отечественных овощей и фруктов нового урожая, а также вынужденные акции и распродажи со стороны ритейлеров бытовой техники и одежды, которые пытаются удержать спрос в условиях ограниченных финансовых возможностей граждан.

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