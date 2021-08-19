Эксперты посоветовали, как бороться с замедленным метаболизмом и не толстеть с возрастом

Эксперты посоветовали, как бороться с замедленным метаболизмом и не толстеть с возрастом

Факторов, влияющих на вес человека много.

Скорость обмена веществ у человека замедляется только после шестидесяти лет — к такому выводу пришли американские ученые. Они исследовали питания людей всех возрастов и опровергли факт, что медленный метаболизм — причина избыточного веса у людей среднего возраста.

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Киевлянин Сергей Киселев ест много и лишних килограммов не набирает. Поэтому, вероятно может служить примером того, что американские ученые правы. В свои 47 стройный и весит более шестидесяти килограммов. Впрочем, был период, когда он все-таки полнел на несколько килограммов.

«Бывали такие периоды жизни, когда я пытался занимался спортом, я набрал там немного, мышечная масса. 2-3 килограммов потом, когда бросал, то все возвращалось на свои круги», — рассказывает Сергей.

В общем, чтобы доказать, что люди среднего возраста толстеют не из-за медленного метаболизма, американские ученые проанализировали количество сожженных калорий у людей разного возраста. Пришли к выводу, что обмен веществ становится медленнее только после шестидесяти лет, постепенно — почти на процент в год.

Врач-диетологиня об этом исследовании ученых слышала. С коллегами размышляла опираться ли на него при работе с пациентами, но убедительных доказательств в утверждении не нашли. Потому, уверяет, факторов, влияющих на вес человека много. Ее пациенты перед консультацией, сдают анализы, которые покажут насколько быстрый или медленный имеют обмен веществ.

Схема метаболизма человека по возрасту: ВВС

«Она очень индивидуальна, в течении жизни она все же меняется, в зависимости от уровня половых гормонов. От работы щитовидной железы, от наличия дефицитных состояний, дефицит йода будет снижать синтез щитовидной железы, будет замедлять обменные процессы», — говорит врач Карина Дейнеко.

Фитнес-тренер Святослав Козачок утверждает, что обмен веществ у человека адаптивный и зависит еще от одного фактора — физической активности.

«Чем активнее человек в течение жизни, тем его обменные процессы быстрее. Тем более быстрое восстановление организма, тем быстрее строительства новых клеток. Если же человек не занимается собой, не следит за своим питанием — это влияет на то, что после 30 она начинает поправляться», — убежден тренер.

Известная украинская телеведущая Руслана Писанка проверила этот аргумент на себе. Она принимала участие в реалити-шоу и за восемь месяцев сбросила 42 килограмма.

«Это был проект, где мы много тренировались, 4 часа в день у нас были тренировки. Если ты не нагружался раньше и здесь получил, то ты похудеешь даже если ты не хочешь похудеть», — убеждает телеведущая.

И диетологи и фитнес-тренеры единодушно отмечают, чтобы не толстеть, надо следить за количеством калорий, а также более тяжелую пищу, к примеру сладкое, каши, картофель — употреблять в первой половине дня. И если человек хочет похудеть, стоит исключить из рациона некоторые продукты.

«Я бы исключил из рациона сахар, хлеб, выпечку, потому что там много сахара, а еще трансжиры. Также сладкие напитки», — советует тренер.

Какая на самом деле причина избыточного веса у людей среднего возраста

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