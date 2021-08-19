Эксперты посоветовали, как бороться с замедленным метаболизмом и не толстеть с возрастом

Факторов, влияющих на вес человека много.
Скорость обмена веществ у человека замедляется только после шестидесяти лет — к такому выводу пришли американские ученые. Они исследовали питания людей всех возрастов и опровергли факт, что медленный метаболизм — причина избыточного веса у людей среднего возраста.
От чего появляются лишние килограммы исследовал журналист Рамиль Еникеев.
Киевлянин Сергей Киселев ест много и лишних килограммов не набирает. Поэтому, вероятно может служить примером того, что американские ученые правы. В свои 47 стройный и весит более шестидесяти килограммов. Впрочем, был период, когда он все-таки полнел на несколько килограммов.
«Бывали такие периоды жизни, когда я пытался занимался спортом, я набрал там немного, мышечная масса. 2-3 килограммов потом, когда бросал, то все возвращалось на свои круги», — рассказывает Сергей.
В общем, чтобы доказать, что люди среднего возраста толстеют не из-за медленного метаболизма, американские ученые проанализировали количество сожженных калорий у людей разного возраста. Пришли к выводу, что обмен веществ становится медленнее только после шестидесяти лет, постепенно — почти на процент в год.
Врач-диетологиня об этом исследовании ученых слышала. С коллегами размышляла опираться ли на него при работе с пациентами, но убедительных доказательств в утверждении не нашли. Потому, уверяет, факторов, влияющих на вес человека много. Ее пациенты перед консультацией, сдают анализы, которые покажут насколько быстрый или медленный имеют обмен веществ.
«Она очень индивидуальна, в течении жизни она все же меняется, в зависимости от уровня половых гормонов. От работы щитовидной железы, от наличия дефицитных состояний, дефицит йода будет снижать синтез щитовидной железы, будет замедлять обменные процессы», — говорит врач Карина Дейнеко.
Фитнес-тренер Святослав Козачок утверждает, что обмен веществ у человека адаптивный и зависит еще от одного фактора — физической активности.
«Чем активнее человек в течение жизни, тем его обменные процессы быстрее. Тем более быстрое восстановление организма, тем быстрее строительства новых клеток. Если же человек не занимается собой, не следит за своим питанием — это влияет на то, что после 30 она начинает поправляться», — убежден тренер.
Известная украинская телеведущая Руслана Писанка проверила этот аргумент на себе. Она принимала участие в реалити-шоу и за восемь месяцев сбросила 42 килограмма.
«Это был проект, где мы много тренировались, 4 часа в день у нас были тренировки. Если ты не нагружался раньше и здесь получил, то ты похудеешь даже если ты не хочешь похудеть», — убеждает телеведущая.
И диетологи и фитнес-тренеры единодушно отмечают, чтобы не толстеть, надо следить за количеством калорий, а также более тяжелую пищу, к примеру сладкое, каши, картофель — употреблять в первой половине дня. И если человек хочет похудеть, стоит исключить из рациона некоторые продукты.
«Я бы исключил из рациона сахар, хлеб, выпечку, потому что там много сахара, а еще трансжиры. Также сладкие напитки», — советует тренер.