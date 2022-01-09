Эксперты посоветовали, как правильно выходить из "режима празднований": 5 важных пунктов

Держать в тонусе свой организм здорово поможет спорт, если им занимались до этого.

Переедать украинцы не стесняются – на новогодние праздники более 80% граждан ни в чем не отказывают в питании. И поэтому почти треть населения набирает от 3 до 5 килограммов веса — таковы данные Центра общественного здоровья. Часто существует мнение, что после гуляний сразу нужно бежать в спортзал, или садиться на диету, голодать. Но специалисты говорят, прибегать от одних крайностей к другим, не стоит.

Советы экспертов собрал корреспондент ТСН Сергей Моргун.

Хорошо наедаться не менее недели, а затем садиться на диету, для якобы возвращение должной формы — решение плохое. Диетологи говорят, переедание, как и недоедание – это стресса для организма.

Была у вас слабость к салатам, мясу или чего-то еще – пусть. Теперь, нужно просто вернуться в привычный режим питания. «Нужно снизить порции. Восстановить свой базовый режим, это 3 приема пищи. И обязательно – вода. Водный режим никто не отменял. Даже увеличить свою суточную норму воды необходимо», – говорит диетолог Марта Лисевич.

Как правильно выходить из режима празднований и избавиться от лишних килограмм веса

Вода является вторым шагом по улучшению самочувствия после праздников. Она стимулирует работу мозга, повышает эластичность сосудов и выводит токсины при переборе с алкоголем.

После восстановления водного баланса и режима питания следует учесть и качество того, что едите. Пусть даже временно, но меньше жирного, жареного и майонезного. «Вредны эмульгаторы, или какие-то стабилизаторы, которые добавляют в промышленном производстве», — рассказывает повар Борис.

Шеф-повар говорит, даже в привычном оливье, которое без майонеза представить сложно, есть множество вариаций и полезных. «Для правильного питания салат мы заправим горчично-медовой заправкой, в ее основе мы имеем горчицу-мед и сок лимона», – добавляет он.

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Все нарезается как для классического салата, а вкус дополняет смесь нескольких видов мяса — говядина и индейка, или горошек маринованный и свежий одновременно. Есть и другие сочетания. «Используем смесь огурцов, маринованного и свежего. Они дополняют друг друга», – советует повар.

Но только едой в норму организм привести не удастся. Четвертый пункт восстановления, эксперты говорят – сон. «Наше самочувствие, наше здоровье зависит от сна», – убеждает врач-невролог.

Доказано – улучшение и настроения, и зрения, и производительности. Для этого следует ложиться до полуночи, а еще лучше на час-полтора раньше.

«Заранее, за день, за два начинать вкладываться раньше. В частности снижение освещения, за час до сна и очень важно убрать экраны. Это компьютеры, телефоны, то, что людям труднее всего сделать. Они своим синим светом разрушают мелатонин, вызывающий у людей сонливость», — рассказывает врач-неврологиня Наталья Домрес.

Держать в тонусе свой организм отлично поможет спорт, если им занимались до этого. Правда даже так, под штангу лучше не ложиться, и "семь потов" на тренажере не сгонять. Тренеры советуют приседания и отжимания. Спортсменам советуют раз по 50, но лучше просто учесть собственные силы. Кому возможно, хватит просто прогулки на свежем воздухе.