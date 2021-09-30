Эксплуатация или воспитание: Сеть взорвалась обсуждением, законо ли дети убирают в школе

Дети должны принимать только свое рабочее место.

Социальные сети взорвались обсуждением, нужно ли заставлять учеников убирать в школе и вокруг нее, законно ли это. Одни родители считают, что детей с детства нужно к ней приучать. Другие убеждены, что для уборки в школе является техработники.

Законно в школе заставлять детей убирать — в сюжете Сніданку з 1+1.

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"Приходит мой ребенок в белой рубашке. Я смотрю на эту рубашку, а на ней белого ничего нет", — говорит Наталья. Причина в том, что двое ее шестиклассников вместо уроков в школе убирали территорию вокруг нее.

Родители о такой "воспитательном" процессе узнали уже постфактум. "В каждой школе есть штат уборщиков, дворников и тд. Почему они не выполняют свою работу, а наши дети должны эту черную работу делать?", — возмущается женщина.

Когда Наталья написала пост-возмущение в социальных Сетях, то некоторые увидел в принудительном школьной уборке действенный метод воспитания:

"Так и должно быть. Они сейчас ничего не умеют и не видят ничего, кроме телефонов. Я в свое время также в школе ходила свеклу полоть и ничего - жива. Своего ребенка отправила".

"А мы, как ходили в школу, то и клумбы пололи, и овощи сажали, и даже мусор собирали. Руки и ноги на месте — не отвалились".

"Интересно, а когда их приучать к труду Что они у вас умеют делать, кроме как только сидеть в интернете?"

Что говорит закон о такой школьной уборке? "Происходит реальная эксплуатация детей — об этом нужно говорить прямым текстом. Это эксплуатация детей, когда детей используют как рабочую силу для уборки, для переноса тяжестей", — комментирует ситуацию юрист общественной организации "Родители-SOS" Роман Бондаренко.

Должны ли дети убирать в школе: ответ юриста

По его словам, все, что не касается образовательного процесса в школе, нельзя. "Это не законно. Дети не могут привлекаться к любым работам, не предусмотренных образовательной программой", — говорит специалист.

Исключение — это уборка своего рабочего места. Все остальное, посадка цветов, например, и прополка клумбы, возможны только как факультатив.

Этот факультатив исключительно добровольный и должен происходить по обязательному согласию родителей, говорит образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. "Когда я слышу призывы о привчаня детей к труду, то я спрашиваю: к бесплатной рабского труда или добровольного труда в пользу общества. Очень важно понимать, что наших детей нельзя приучать с детства, мол, есть работа, которую просто можно взять и бесплатно забрать. Любая работа должна быть оплачена, если это не является свободным выбором, если это не волонтерством ", — пояснил он.



Если ваших детей в школе заставляют работать веником, специалисты советуют спрашивать — на каких условиях. Стоит спросить, есть ли соответствующий документ — приказ или распоряжение. Кроме того, с письменной жалобой можно обратиться в органы управления образованием.

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