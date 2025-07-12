Экстремальная жара, засуха и холод на западе: синоптики шокировали изменением погоды в Украине

Синоптики объяснили причины непогоды / © ТСН

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В Украине в этом году свирепствуют непогоды — дожди, град и даже ураганы.

Что происходит с погодой и почему планетой бушуют климатические катаклизмы? Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Непогода в Украине

На Львовщине за сутки выпало исторически рекордное количество осадков — 115% от месячной нормы.

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«Во Львове за 12 часов выпало 110,2 мм осадков. Это больше всего за всю историю наблюдений», — говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Дошла вода и до жилых домов. Из-за стремительного течения — люди оказались в ловушке в собственных домах. Спасатели на лодках эвакуировали людей и животных из затопленных домов.

Река Зубра в селе возле Львова вышла из берегов. А в близлежащих селах растеклись еще два водоема. Кое-где вода достигала трех метров.

Затопило и дороги Луцка и Тернополя. Метеорологи называют ливни такой мощности — чрезвычайным дождем. Еще одно атмосферное явление — смерч — на днях заметили на Львовщине. Мощный ураган пронесся на Закарпатье. Стихия буквально срывала крыши с домов. А на Киевщине выпал град размером с яйцо. Непогода обесточила более 57 тысяч домов и побила овощи.

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Дата публикации 20:55, 11.07.25 Количество просмотров 16 ТСН главное за 11 июля. Трамп сменил правила игры! Погода сошла с ума!

Непогода за границей

Свирепствует стихия и за пределами Украины. В американском Техасе наводнение унесло жизни более сотни человек. Стремительная вода затопила и детский лагерь, где находилось более 700 детей. 25 из них — считаются пропавшими без вести.

В соседнем штате Нью-Мексико в США стихия буквально смывала дома.

Тем временем Европу охватила экстремальная жара. От адских температур в Испании, Турции и Греции вспыхнули леса. В Португалии зафиксировали рекордные 46 градусов. Франция закрывала школы и Эйфелеву башню. А в Швейцарии даже отключали атомную станцию. И все эти погодные катаклизмы ученые связывают с изменением климата и глобальным потеплением.

Почему меняется климат

«Это все является следствием того, что люди так интенсивно пользовались ископаемыми топливами. Дней с экстремальной жарой будет становиться больше, засухи будут чаще. В таких регионах как запад Украины, где влажнее, будет становиться еще холоднее еще более экстремальных этаких осадков, наводнений, это то, к чему стоит готовиться», — говорит эксперт по климату Анастасия Ивашина.

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Из-за российской агрессии в Украине за три года в атмосфере образовалось дополнительных 230 миллионов тонн парниковых газов, рассказывает эксперт по климату. Это столько же, как вместе Словакия, Венгрия и Австрия выбрасывают за год. О прямой связи военных действий с природными катаклизмами ученые пока не говорят, но отмечают: влияние войны на окружающую среду — существенное. С последствиями непогоды на западе Украины люди продолжают бороться до сих пор. Впрочем в ближайшее время, успокаивают синоптики, новых погодных катаклизмов в Украине — не ожидается.

«На следующей неделе уже будут выравниваться температурный фон, все равно восток и центр остается жарким, а на западе уже не будет таких низких температур, постепенно будет уже определенное повышение, поэтому вероятность чрезвычайных явлений все же уменьшается», — говорит синоптик Наталья Птуха.

Июль и август — традиционно считаются самыми жаркими, и в этом году, прогнозируют синоптики, в Украине температура в эти месяцы будет на два градуса выше климатической нормы.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЦЕЛЫЕ СЕЛА ИДУТ ПОД ВОДУ, а Львов НЕ ВИДЕЛ таких ЛИВНЕЙ! Вот почему ПОГОДА ЗБОЖЕВОЛИЛА!

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