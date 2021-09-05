Экстремальность стала новой реальностью: готова ли Украина к новым климатическим условиям и что можно сделать прямо сейчас

Экстремальность стала новой реальностью: готова ли Украина к новым климатическим условиям и что можно сделать прямо сейчас

Планета накаляется быстрее, чем думало человечество, поэтому не исключено, что мы станем свидетелями переселения на другую планету.

Уже этой ночью на севере Украины заметили изморозь на зеленой траве. Завтра ночные заморозки прогнозируют в нескольких регионах. А еще меньше недели назад мы страдали от жары.

Климат на нашей планете уже несколько лет напоминает расшатанные качели! Когда в одном месте так печет, что трескается земля, а за считанные километры ветер поднимает песчаную бурю. И совсем рядом ливень с ураганным ветром, который вырывает деревья с корнем и оставляет без света целые города. И климатологи не радуют. Только предупреждают: такой стала погодная норма.

Готовы ли к ней мы? И что надо делать нам прямо сейчас: чтобы к новым условиям приспособиться и выжить на этой планете ураганов и пожаров — говорится 5 сентября в сюжете ТСН.Тиждень.

Климатологи объявили человечеству о переселении на новую планету ураганов, пожаров и пустынь. Мир начал готовиться. А что делает Украина, которая с каждым годом все больше тонет, горит и сохнет?

На этой неделе на жителей Луизиана и Миссисипи из разогретого до максимума океана налетел очередной монстр по имени — "Ида". Ураган со скоростью "Формулы-1": 240 километров в час. "Ида", играя, вырывала деревья с корнем, срывала крыши, валила бетонные столбы и главное выливала на землю тонны океанской воды. Миллионы людей оказались без света в разрушенных домах. Одно за другим ураган забирал человеческие жизни. И каждый крушил все больше и больше городов. "Ида" породила десятки торнадо. И наконец, преодолев почти 2 тысячи километров, атаковала Нью-Йорк.

Этот потоп называют крупнейшей катастрофой в истории города. Об угрозе знали все заинтересованные службы, но недооценили. Вода поглощала этот гигантский город так стремительно, что люди не успевали выбираться из потоков и тонули. Кто-то — в собственной машине. Кто-то — в подвалах. "Ида" оставила сушу Америки, доказав, что все старые расчеты можно выбросить в мусорное ведро. Даже самые развитые страны планеты не готовы к тому, что их ждет.

Это и есть тот "Красный код для человечества", о котором нас предупредили в своем отчете климатологи из 66 стран мира в начале августа. В атмосфере сейчас витает рекордное количество газов, которые содержат солнечное тепло. Ученые показали нам несколько сценариев будущего. Какой из них сбудется, зависит от нас.

По состоянию на сейчас глобальная температура планеты выросла на 1,1 градус за последние полтора века. Страшные последствия мы ощущаем уже. Но это еще не предел. Шансы на спасение есть, если мы достигнем отметки в 1,5-2 градуса к концу века. Но беда вот в чем. Планета накаляется быстрее, чем мы думали. И вот эту опасную отметку (1,5 градуса) мы можем пересечь уже в ближайшие 10 лет. То есть мы станем свидетелями переселения на другую планету. Необратимые изменения уже свершившийся факт. Их не остановить ни нашим детям ни внукам. Можно лишь замедлить.

Новости недели: как приспособиться к новым климатическим реалиям

"Если температура глобальная повысится на 3 градуса, то соответственно на Юге Украины дней с температурой выше 35 градусов будет 26, по прогнозу", — говорит климатолог, член Межправительственной группы экспертов по климату Светлана Краковская.

"В некоторых регионах вероятно климат будет похожим на какие-то регионы Австралии. Большая вероятность на юго-востоке у нас будет засушливость и у нас будет очень жаркое лето, а практически уже не будет зимы и это в ближайшие 10-летие наблюдать по всей территории. Но это вовсе не значит, что у нас не будет периодов с экстремальными морозами", — продолжает Краковская.

Экстремальность станет новой реальностью. Если дождь — то потоп, если солнечно — то до 40 градусов, если ветер — то ломает деревья, если холод — то так чтобы и градусник замерз. Только за последнюю неделю Украина оказалась под ударом миллионов молний и тропических ливней, мгновенно заливали города. В частности, и Киев.

По словам климатологов, из-за нагрева атмосферы влага из морей и рек испарится быстрее, а циклоны — станут внезапнее.

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Как горят эти засушливые субтропики, с ужасом наблюдал весь мир этим летом. Пылало все Средиземноморье. Италия, Албания, Греция. Наиболее катастрофическая ситуация — в Турции. Там выгорело более 100 тысяч гектаров лесов и полей.

Адаптация — наш единственный шанс на спасение, говорят климатологи и отмечают, что предупредительные меры стоят гораздо меньше, чем ликвидация последствий.

В Одессе, например, этим летом за 5 часов вылилась 2-месячная норма осадков. Посчитав убытки только от одного такого потопа, город придумал "временный" план спасения — создало карту подтоплений города, чтобы знать, где в низменных частях города подтопления случаются чаще. Город собирается закупать технику для очистки сбросов воды и насосы для откачки воды. Особенно в районах, расположенных в низовьях. Но и этого будет явно недостаточно.

О важности перестраивать города, пересеивать поля, отказываться от угля, пересаживать украинцев с автомобилей в общественный транспорт — сейчас думают в Министерстве защиты окружающей среды. Обойдется нам вся эта трансформация в кругленькую сумму. 2,5 годовых бюджета Украины.

И если чиновники в вашем городе думают, что климатические разговоры — это такая политическая мода, то утопленные машины их избирателей из-за старых сливных систем, погруженные в темноту квартала, до сих пор незащищенные энергосети быстро сведут их политические шансы к нулю. Мы переселимся на другую планету и всем придется акклиматизироваться. Бежать некуда.

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