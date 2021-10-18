Экстремальные блуждания бабушки: 78-летняя волынянка провела на холоде четверо суток без еды и воды

Женщина не осознавала, где она и сколько времени прошло с момента ее исчезновения.

В селе Залужье на Волыни 78-летняя женщина, которая почти не видит и имеет проблемы с памятью, вышла из дома и потерялась. Четыре дня она блуждала без воды и пищи, пока ее разыскивали всем селом. Родные переживали, чтобы она не замерзла, потому что ночью температура опускалась до нуля.

О драматических поисках говорится в сюжете ТСН.19:30.

Десятки людей, среди которых полицейские, лесники и родственники бабушки Веры, разыскивали старушку везде в окрестных лесах и селах. Нашли же ее — в зарослях, в двух километрах от дома. Один из местных жителей издалека увидел далеко за огородами какую-то фигуру и направил туда копов.

Продираясь сквозь кусты и болото, полицейские постоянно звали женщину, но она не отзывалась. Бабушку Веру увидели у самого обрыва. Еще несколько минут и женщина, которая почти ничего не видит, могла оказаться в воде. Она стояла без платка, в ветровке и в дырявых ботинках. "Она была почти у самой реки", — вспоминает полицейский офицер Устилужской общины Александр Демьяненко.

Копы говорят, что женщина не осознавала, где она и сколько времени прошло с момента его исчезновения. Больше всего хотела пить. "Волосы взъерошены, в ветках, грязная была — пальцы аж черные от земли", — рассказывал офицер Зимнивской общины Орест Бабий.

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Бабушку Веру сразу повезли в центр помощи, где женщина влюбила в себя всех работниц. По словам директора центра Любви Столярчук, она и стихи читала, и шутила, всех очень благодарила.

Сейчас бабушка Вера уже дома. После экстремального путешествия она отсыпается.

Соседи говорят, что это уже не первая пропажа старушки. Уже не раз ей приходилось указывать дорогу домой.

Сын старушки, местный житель Руслан Музинський говорит, что круглосуточно следить за мамой не может, ведь есть работа вне дома. В день, когда она исчезла, был в рейсе. С бабушкой оставался 12-летний внук, но не уследил, как она вышла из дома.

Спасителей-полицейских планируют наградить. А сын старушки горе-путешественницы думает, как обезопасить бабушку Веру от новой беды.

Новости Украины: как проходили поиски 78-летней волынянки, которая 4 дня блуждала без воды и еды

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