Экстренная эвакуация больных COVID-19 в Одессе: как пережили ночь пациенты и медики

Уже через несколько дней может возникнуть новая чрезвычайная ситуация, говорят местные чиновники. И не только в Одессе, но и по всей области.

В опорной больнице Одессы почти закончился кислород: 43 кислородозависимых пациента с вещами и кроватями, с аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами пришлось среди ночи перевозить в другие медучреждения, где еще оставались места и запас кислорода. Среди них были и тяжелые, и очень тяжелые. Последнего пациента доставили уже в четыре утра.

О том, почему опорная больница осталась без кислорода – 27 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Состояние ни одного пациента во время экстренной эвакуации не ухудшилось. Но о ночной чрезвычайной ситуации медики рассказывают сквозь слезы. После напряжения и нескольких бессонных ночей нервы не выдерживают.

В больнице, куда перевезли пациентов, не все хорошо с электричеством и ремонтом. Но главное – здесь есть кислород. Хотя осталось его на считанные дни. В криоцилиндре на 30 тонн кислорода — менее половины.

Накануне в Одессу вместо ожидаемых 12-ти тонн кислорода завезли только шесть. Местные чиновники жалуются на соседей. Поставщик везет кислород через Николаев и оставляет там необходимое количество жизненно важного груза. До Одессы доходят одни остатки.

Новости Одессы: закончился кислород - как пережили ночь пациенты и медики опорной больницы

Дефицит возник из-за того, что остановились на регламентные работы два завода по производству кислорода, объясняют поставщики. Поэтому разослали одесским больницам предупреждение: "Поставщик кислорода в ваше лечебно-профилактическое учреждение сообщает о приостановке в течение нескольких дней поставки кислорода из-за отсутствия его необходимых объемов у основных производителей на территории Украины".

И хотя количество лицензированных производителей кислорода за год в Украине выросло с 16 до 22, жизненно необходимого газа все равно не хватает. Ведь потребление кислорода в больницах с новой волной эпидемии резко возросло. Уже через несколько дней может возникнуть новая чрезвычайная ситуация, говорят местные чиновники. И не только в Одессе, но и по всей области. Но перевозить пациентов уже некуда.

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