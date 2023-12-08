Экстренная остановка поездов на синей ветке метро в Киеве: что известно о причинах и сколько продлится ремонт

В Киеве сегодня срочно остановили движение поездов на части на участке синей ветви. Между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация туннельных сооружений, что угрожало жизни пассажиров. Движение было остановлено, пассажиры были вынуждены добираться до дома наземным транспортом из-за этого на остановках образовались очереди.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Что известно об аварии и как это повлияло на пассажиров

Видео, как в тоннеле метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" по рельсам течет вода, ошеломило киевлян и гостей столицы. Подземный путепровод превратился в настоящую реку.

Движение поездов от станции метро "Демеевская" до станции метро "Теремки" столичные власти планировали закрыть с завтрашнего дня. Соответствующее сообщение утром появилось на сайте КГГА. Причиной называли технические проблемы на перегоне между станциями, на их решение отвели 6 месяцев.

Впрочем, из-за разгерметизации тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" движение поездов на этом отрезке синей ветки срочно прекратили уже сегодня днем. Теперь поезда синей ветки будут курсировать от станции метро "Героев Днепра" до станции метро "Лыбедская".

Далее - пассажирское движение возможно только наземным транспортом. В районе станции метро "Лыбедская" сразу образовались очереди на автобусы и троллейбусы. Первые часы растерянные пассажиры буквально штурмовали маршрутки. Некоторые уже начали на этом зарабатывать. Чтобы все пассажиры смогли добраться до дома столичная власть объявила об увеличении количества наземного транспорта на маршруте, который дублирует движение метрополитена.

Тоннель на участке синей ветки метро между станциями "Теремки"-"Демидовская"

Что известно о станции, где произошла авария

Станцию метро "Демеевская" начали возводить летом 2005 года, закончили 2009. Официальное открытие "Демеевской" состоялось через год - ждали окончания строительства остальных станций очереди. А само строительство не обошлось без происшествий - в январе 2006 во время выполнения работ обвалилась опорная стена и упал кран. Достроенные "Демеевскую", "Голосеевскую" и "Васильковскую" торжественно открыли 15 декабря 2010 года тогдашний глава столицы Александр Попов и премьер-министр времен Януковича - Николай Азаров.

Восстановительные работы продлятся полгода

Целую неделю сотрудники метрополитена в онлайн режиме наблюдали за трещинами в тоннеле, не останавливали движение поездов до последнего. Когда сегодня утром ситуация стала угрожать жизни пассажиров сообщение на этом участке прекратили.

Уже в понедельник аварийные бригады начнут бурить скважины и проводить геологические и геодезические исследования - сообщили в метрополитене. Также тоннель раскроют снаружи, для этого на поверхности выкопают огромный котлован глубиной 10 метров. За два три месяца обещают объявить причины подтопления.

Тоннель на участке синей ветви метро

По предварительным расчетам, восстановительные работы будут продолжаться не менее полугода. Жилищные массивы Голосеевского района столицы, где живут десятки тысяч киевлян, все это время будут сталкиваться с транспортными проблемами.

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Напомним, в Киеве 8 декабря из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннеля остановили движение поездов на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская". Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" — "Лыбидская". Столичные власти в экстренном порядке, на время ремонтных работ, уже организовали движение наземного транспорта: автобусов и троллейбусов.

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