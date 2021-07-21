Экстренные службы узнали об аварии на "РивнеАзот" из социальных сетей — мэр обещает наказать виновных

Сегодня уже заседала в Ровно спецкомия по чрезвычайным ситуациям.

Несколько лабораторий отслеживают, есть ли токсичные вещества в воздухе после разгерметизации трубопровода на химпредприятии "РивнеАзоте".

Об этом с места аварии сообщает кореспондент ТСН Анна Махно.

Сейчас рассматривают две вероятных причины аварии. Первая: материал трубопровода, в котором была опасна состав не отвечал заявленным характеристикам производителя. Вторая причина - коррозия трубы вследствие взаимодействия с разогретой кислотой.

И сегодня уже заседала в Ровно спецкомия по чрезвычайным ситуациям. В частности, там рассматривали неслыханную ситуацию: когда об аварии экстренные службы с предприятия вообще не сообщили, спасателям пришлось об аварии узнавать из соцсетей.

«Вопиющим является тот факт, что руководство предприятия "Ривнеазот" не сообщило спасателям, полицию или органы местного самоуправления о чрезвычайной ситуации, которая произошла. Это станет предметом отдельного расследования, почему не сработала система оповещения, и почему соответствующие службы не были проинформированы», — заявил городской голова Александр Третьяк.

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Авария на «РивнеАзот» произошла накануне, около 17 часов. Свидетели увидели большое рыжое облако над предприятием, отсняли его и выкладывали в соцсети. Впоследствии на «РивнеАзот» прокомментировали, что произошла разгерметизация трубопровода нитрозных газов с их выбросом в атмосферу. И убеждали, что все локализовали. Жертв и пострадавших, по официальным данным, нет. Со вчерашнего дня профильные службы выясняли безопасно местным вокруг «РивнеАзота» дышать.

«С взятых проб воздуха ровенским областным центром контроля, а также Гидрометцентром, согласно нашей службой было установлено, что опасных концентрированных химических веществ не зафиксировано», — сообщили в ГСЧС.

Также еще предстоит исследовать почву. В то же время полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности на химпредприятии.

Кроме того, в Ровно теперь должны внепланово проверить все химические предприятия.

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