Экстренный саммит ЕС: что делать с Трампом, обороной Европы и помощью Украины на фоне сближения США с РФ

Владимир Зеленский также приедет на внеочередное заседание Европейского совета. Официально заявлено, что лидеры обсудят дальнейшую поддержку и гарантии безопасности для Украины, а также увеличение финансирования европейской обороны. Но, все же, главный вопрос в повестке дня – как взаимодействовать с Дональдом Трампом. Он уже остановил предоставление Украине военной помощи. По информации NBC News, разворачивались даже американские самолеты в небе с оружием и оборудованием для ВСУ. Позже стало известно, что США остановили еще и обмен разведданными с Украиной, которые, в частности, использовались для нанесения ударов по целям в России.

Разблокирование американской помощи для Украины, по словам чиновников из кабинета Трампа, зависит от согласия Киева начать переговоры с россиянами, а также "мер по укреплению доверия" между Украиной и США. В среду, 5 марта, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и глава ОПУ Андрей Ермак обсудили по телефону дату (вероятно на следующей неделе) и место проведения переговоров американской и украинской команд.

"Мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые затем передадим россиянам и протестуем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть привлечены", — подчеркнул Майк Волтц.

Вместе с тем, по информации CNN, на фоне отсутствия американской помощи запасы ракет-перехватчиков к ПВО Patriot в Украине могут иссякнуть через несколько недель. А это едва ли не единственные системы, способные сбивать российские баллистические ракеты. Если добавить к этому планы врага увеличить массированность дроновых атак, запуская по 500 "шахедов" за раз, вряд ли в администрации Трампа понимают масштаб последствий своих действий и потенциальное количество гражданских жертв, которое они могут получить, пока постараются снова подружиться с россиянами.

Сможет ли Европа перекрыть американские поставки оружия для Украины? Что еще европейские лидеры обсудят на экстренном саммите в Брюсселе? Но не лопнуло ли терпение ЕС относительно выходок Трампа, граничащих с сговором с Путиным? Читайте в материале ТСН.ua.

Европа должна перевооружиться: и больше не полагаться на США

В среду вечером, 5 марта, в обращении к нации накануне специального саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала угрозой для всей Европы, включая Францию, поскольку тратит 40% своего бюджета на оборону, а к 2030 году хочет дополнительно мобилизовать 3 млн. солдат и изготовлений. танков. Война России против Украины, по его словам, является международным конфликтом, при этом США меняют позицию поддержки Киева и начали торговую войну с союзниками.

"Мы двигаемся к новой эре. Будущее Европы не может быть решено в Вашингтоне или Москве. Европа должна перевооружиться. Мы должны продолжить помогать украинцам сопротивляться до тех пор, когда они смогут вести переговоры с Россией о таком мире, который будет надежным и для них, и для всех нас. Мир не может быть заключен в любое время". рон, добавив, что готов говорить о ядерном зонте Франции, которая может защитить другие европейские страны.

По информации Reuters, через несколько дней Франция и Британия вместе с Украиной должны финализировать "мирный план" урегулирования войны, который изначально предусматривал бы короткое перемирие в месяц (который будет охватывать атаки с воздуха, моря, а также те, которые направлены на энергетическую инфраструктуру, но не наземные бои), а впоследствии — шире гарантии. Однако администрация Трампа считает, что такие гарантии безопасности Украине должна предоставлять именно Европа. Тем не менее, Макрон и премьер Британии Кир Стармер намерены представить этот план Трампа. Произойдет ли это лично во время, например, их визита в Вашингтон, ведь на прошлой неделе они уже были в Белом доме или во время встречи украинской и американской переговорных команд неизвестно.

Однако, по информации The Telegraph, именно Стармер убедил Зеленского протащить Трампу "оливковую ветвь" после "черной" пятницы, 28 февраля, в Овальном кабинете, когда Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс набросились на Зеленского, который во главе украинской делегации приехал в США подписывать соглашение о США. После этого представители команды Трампа призвали украинского президента извиниться, а некоторые из сенаторов – даже уйти в отставку. В конце концов, во вторник, 4 марта, Зеленский опубликовал сообщение в соцсетях, где, в частности, отметил:

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"Досадно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы бы хотели, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "Джавелины". Мы благодарны.

Этот пост в Белом доме, очевидно, расценили как прощение. Выступая с обращением к Конгрессу, Трамп заявил, что благодарен за это, потому что Украина таким образом демонстрирует, что готова к переговорам с Россией. Вместе с этим, по информации американских СМИ, США остановили помощь Киеву и прекратили обмен с Украиной не только разведданными по наводке ракет HIMARS, но и пускам российских ракет. И что является конкретным условием для разблокирования помощи – согласие Украины сесть за стол переговоров с Россией, которое этого не хочет, или принципиальная договоренность об установлении режима прекращения огня без гарантий безопасности для Украины вместо этого – неизвестно.

"Трамп хотел благодарности. Но нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев", – дописал корреспондент The Economist Оливер Кэррол в Х.

Что может сделать ЕС: российские замороженные активы

Специальному оборонному саммиту ЕС в Брюсселе 6 марта предшествовала действительно историческая речь президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен относительно плана перевооружения Европы, который должен мобилизовать до 800 млрд евро на увеличение оборонных расходов, в том числе 150 млрд евро займов государствам-членам ЕС на оборонные инвестиции в, а также совместные закупки оборудования.

"С этим оборудованием государства-члены в большом масштабе смогут нарастить их поддержку Украины. Речь идет о немедленных поставках военного оборудования для Украины", — сказала Урсула фон дер Ляен.

Шаги ЕС по увеличению оборонных расходов и призывы к большей автономии от США ясны. Дело ведь не только в России и угрозе, которую она представляет не только для Украины, но и, как сказал Макрон, для всей Европы. В статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис справедливо отмечает, что в Республиканской партии есть влиятельные политики, публично выступающие за выход США из НАТО. Если это умножить на постоянные угрозы Трампа ввести пошлины на европейский экспорт в Америку, лидерам ЕС действительно нужно задуматься по поводу "стратегической автономии", к которой Макрон призвал еще во время первого президентского срока Трампа.

По мнению четырехзвездочного генерала, бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, остановка помощи Украине со стороны США, включая обмен разведданными, это своего рода элемент торга со стороны администрации Трампа. И США, несмотря на то, что в совокупности европейские страны дали Украине немного больше, если учитывать все формы помощи, остаются критически важными как для Украины, так и для европейских стран-членов НАТО с точки зрения определенных видов оружия и разведки.

"Критический элемент — какими будут гарантии (безопасности для Украины — Ред.). Имейте в виду, был Будапештский меморандум, которым США, Британия и Россия заверили Украину, что будут рядом и помогут, если она откажется от ядерного оружия. Это не помогло ни в 2014 году, ни в 2022 году". Украине. Но я до сих пор не слышал, какая это будет миссия, и как она отреагирует, если именно это является ключевым.

По его словам, в идеальном мире (с американской помощью Киеву – Ред.) Запад должен поставить Украину в позицию силы, чтобы изменить динамику на поле боя и заставить Россию пойти на переговоры на приемлемых условиях. Также это потребовало бы дополнительного финансирования, в частности, за счет $300 млрд российских замороженных активов, которые можно конфисковать и передать Украине, частично пустив их на закупку оружия для Киева, если администрация Трампа больше не будет оказывать безвозмездную военную помощь.

Франция рассматривает возможность ареста замороженных активов российского Центробанка, чтобы направить их на помощь Украине. "Члены французского правительства приватно обсуждали арест активов, в том числе со своими немецкими коллегами, и потенциально использовали их для гарантирования кредитов для Киева", — пишет издание, ссылаясь на чиновника французского правительства. Однако не все в ЕС разделяют это мнение, в частности, Германия. Однако, возможно, новое правительство Фридриха Мерца изменит свое мнение. Как известно, в прошлом году G7 согласовали использование прибыли, генерируемой российскими замороженными активами, для обеспечения займа для Украины на $50 млрд. Деньги Киев уже получает.

Большинство европейских СМИ описывает этот экстренный саммит ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, как беспрецедентно важный, ведь в любой день европейская архитектура безопасности, сформированная при участии США после Второй мировой войны, может развалиться. В ходе заседания Европейского совета лидеры также предметно обсудят концепцию европейских гарантий безопасности для Украины после установления режима прекращения огня, к которому стремится Трамп любой ценой, предусматривающей размещение европейского военного контингента/миротворцев в Украине.

Все это потребует кратного увеличения европейских расходов на оборону не только самого ЕС, но и поддержки Украины. Пока, по состоянию на сегодняшний день, на этот год от Евросоюза Киев может получить более 30 млрд евро. Однако, возможно, сумма помощи может быть и больше, учитывая представленный Урсулой фон дер Ляен Rearm Europe plan — План перевооружения Европы.