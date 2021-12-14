Эквилибристы и гимнасты: как футуристические цирковые программы показывают безграничные возможности человеческого тела.

Техникой поражают не только артисты.

Новая шоу-программа "Сны" от цирка "Другие" собирает аншлаги. Компания "Другие" взялась создать несколько представлений в этом году, и вот премьера "Истории магии" и "Снов" уже состоялась. Это футуристические цирковые программы, главным в которых есть безграничные возможности человеческого тела. Как артисты погружают зрителей в мир снов и как реагирует публика на необычный спектакль, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Только зайдя в зал, зритель знакомится с замыслом режиссера. На сцене — зеркальный занавес, а значит, аудитория прежде всего рассматривает саму себя.

Михаил Макаров и его девушка Алесса – кстати, единственная иностранка в труппе, она из Перу, – и на сцене играют влюбленную пару. Талант Михаила уже известен украинцам. Его называют человеком без костей.

Шоу "Сны" – это эквилибристы, гимнасты, воздушные гимнасты и жонглеры.

Техникой поражают не только артисты. Сама сцена – это чудо техники. Ее разные части двигаются в противоположных направлениях, по кругу, вверх и вниз. А картинку дополняют огромные экраны и обильный дождь.

Организаторы говорят, что, несмотря на серьезную тему спектакля, около трети зрителей приходят с детьми, и те сидят очарованные на протяжении всего шоу. Особенно, когда все заканчивается чуть ли не любимым делом детей и взрослых.

Уже в фойе зрителей ждут сотни шаров, и жонглировать начинают и малые, и старшие. Увидеть шоу "Сны" можно каждый уик-энд.

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