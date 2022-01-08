Экзотическая контрабанда: как во Львове спасают варанов и змей, которых незаконно пытались вывести в Италию

Экзотическая контрабанда: как во Львове спасают варанов и змей, которых незаконно пытались вывести в Италию

Погибли около 20 рептилий.

Во Львове реабилитируют варанов и змей, которых незаконно пытались вывести из Украины в Италию. В натуралистический центр рептилий привезли в очень тяжелом состоянии. Два десятка из них из-за переохлаждения и стресса погибли.

Как выхаживают выживших, смотрите в сюжете ТСН.19:30 за 8 января.

Вараны и питоны, выжившие после невыносимой транспортировки, вернули себе яркую окраску и даже самостоятельно едят. "Питаются кошечками. Могут и мышат или кусочки мяса из пинцета", — рассказал руководитель отдела Зоологотварецкого центра Виктор Червоный.

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Рептилий изъяли в пункте пропуска "Порубное" на Буковине. Их везли в мешочках спрятанных в обычном бусе. Никаких документов на перевозку экзотических ящериц и змей у водителя не было. Рептилий планировали незаконно доставить в Италию.

Впрочем, таможенники обнаружили тайник в бусе и изъяли рептилий. Двое суток варанов и змей держали на границе пока продолжалось оформление документов, чтобы передать пресмыкающимся натуралистическому центру. "Упакованы в мешочки как шпроты в банке. Итого в одну коробку. Был ноябрь месяц. Температура была максимум 15 градусов. Животные экзотические — это азиатские виды. Им было очень тяжело", — объяснил руководитель центра Игорь Антахович.

Во Львове реабилитируют варянов и змей, незаконно пытавшихся вывести в Италию | Новости мира

Из десяти варанов и 26 питонов выжила только половина. Рептилии еще очень малы: им не больше трех месяцев. Без документов на черном рынке таких просят от 100 долларов.

Впрочем, это лишь часть выживших. Остальные, находящиеся в более критическом состоянии, находятся в своеобразной реанимации. В боксах стерильная чистота, а потому посторонних туда не пускают. Зоологи надеются, что экзотические рептилии оправятся и будут жить в натуралистическом центре.