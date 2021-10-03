Экзотическая люфа: как изготовить мочалку для бани и приготовить вкусный суп

Люфу в промышленных масштабах как съедобный овощ на продажу в Украине не выращивают

Не только для бани, но и к столу: мочалки из люфы мы помним с детства. А вот блюда из нее — пробовал мало кто. Хотя, оказывается, молодые плоды можно жарить, тушить и добавлять в супы. Выращивать люфу — становится модно. Она растет на огородах, а в некоторых вообще — плетется на балконе. Сколько можно заработать на люфе, — говорится в сюжете ТСН.19 30 3 октября.

Она похожа на огурец и на кабачок, но на самом деле это — люфа. Люфа — из семьи тыквенных, родом из тропических стран. Она визуально похожа на кабачок. Долга, а молодые плоды зеленого цвета. Это — лиана, которая плетется. Для того чтобы ухаживать за ней, нужно, чтобы была какая-то арка, чтобы она могла расти.

Люфа: как изготовить Мачулка

Молодые плоды можно добавлять к салатам, супам, тушить и жарить. И именно созревшие плоды интересуют людей больше всего. Из них изготавливают экологические банные мочалки

Стоят такие в среднем по 100 гривен. А маленькие губки для мытья посуды — по 20. Такая губка хорошо пенится и вымывает не только посуду. Мочалки из люфы прослужит несколько месяцев. Можно и варить натуральное мыло с люфой. Она будет выполнять роль скраба для кожи. Стоит такое мыло около пятидесяти гривен за брусок.

Люфа: как приготовить суп

Для кого-то — лишь материал, чтобы изготавливать губки. А для шеф-повара из Луцка Ильи Будчука — люфа — прежде всего обычный овощ, который можно добавлять к различным блюдам, например, супу с креветками, картофелем, луком и люфой. Готовить такой суп можно с другими ингредиентами. Главное найти молодые плоды люфы.

Люфу в промышленных масштабах как съедобный овощ на продажу — в Украине не выращивают. Этим занимаются только небольшие частные фермеры. А еще — люди сажают ее у себя на огородах или в теплицах — ради любопытства.

Люфа: польза и вред

Это — не только вкусно, но и низкокалорийно и полезно — говорит диетолог Людмила Рыбак. Среди витаминов в люфе — витамины А, В, С, а если говорить о минералах, это — кальций, магний, натрий. А вот беременным, мамам, которые кормят и малышам — есть люфу не рекомендуется.

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